Laundromat: Scandalul din Danemarca - Rise.md

Thomas F. Borgen, directorul executiv al celei mai mari banci din Danemarca - Danske Bank, a demisionat in urma unui raport care arata ca sucursala bancii din Estonia a fost utilizata in scheme de spalare a banilor, inclusiv in celebrul „Laundromat” - realizat cu implicarea directa a sistemului bancar si judecatoresc din Republica Moldova, scrie Rise.md