Loviti de bratul dur al legii. Patru politisti din Rusia, care de-a lungul timpului au batut si estorcat bani de la oameni, retinuti de mascati. Momentul in care bat cu bestialitate un barbat, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO

Din imaginile postate pe internet , se vede cum cei patru politisti discuta cu un barbat, apoi incep sa-l bata cu picioarele, iar unul dintre ei loveste victima cu un scaun in cap.

Tot in imagini apare o femeie care sta in genunchi in fata unui politist si ii cere sa nu o lase fara pensie.

Vezi aici momentul:

Ulterior, cei patru politisti au fost retinuti de mascati intr-o statie de metrou din Rusia.