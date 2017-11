Lovitura pentru Guvernul Filip. UE va aloca 100 de milioane de euro dupa indeplinirea conditiilor - Mold-street.com

"In urma aparitiei in mass-media din Republica Moldova a mai multor stiri in care este atribuiy Comisarului pentru Politica Europeana de Vecinatatea si Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, un anunt privind deblocarea asistentei macrofonice pentru Republica Moldova si distribuirea primei transe in primul trimestru al anului 2018, Delegatia Uniunii Europene in Republica Moldova aduce urmatoarele clarificari:

Comisarul pentru Politica Europeana de Vecinatate si Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, nu a anuntat pe, 23 noiembrie 2017, deblocarea asistentei macrofinanciare si nici disbursarea cu certitudine a primei trannse din cele 100 milioane Euro in primul trimestru al anului 2018.

