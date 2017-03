Lucrarea unor cercetatori de la UTM a ajuns pe coperta unei prestigioase reviste stiintifice din Germania. Vezi cum arata aceasta - VIDEO

Vasile Postica este doctorand la UTM in cadrul catedrei de Microelectronica si inginerie biomedicala. Impreuna cu alti cercetatori a realizat o lucrare, in care a studiat importanta monitorizarii si depistarii rapide a concentratiilor inalte de gaze nocive in incaperi.

Lucrarea a fost expediata revistei stiintifice „Advanced Functional Materials” din Germania. Editorilor revistei le-a placut lucrarea, si nu doar au publicat-o, ci au ilustrat si coperta cu o imagine a lucrarii.

Vasile POSTICA, DOCTORAND, UTM: "Am fost foarte bucurosi pentru prima oara cand se publica in asa revista prestigioasa."

Vasile afirma ca acest succes este rezultatul unei munci intense depuse pe parcursul a doi ani.

Vasile POSTICA, DOCTORAND, UTM: “Industria senzorilor de gaze este de cateva miliarde de dolari daca si in Moldova ar putea sa produca acest senzori ar fi destul de bine.”

Vasile a fabricat o instalatie de masurare a gazelor.

Vasile POSTICA, DOCTORAND, UTM: “Instatia a fost creat de mine in cadrul tezei de master. Aici putem masura cat senzorii de gaz cat si detecori. Din cauza poluari tot mai intense a mediul inconjurator este nevoie de monitorizare a mediului, diferite gaze nocive. Scopul de baza era selectivitatea senzorilor.“

Revista “Advanced Functional Materials” publica lucrari de top din domeniul nanotehnologii.