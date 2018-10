URMARESTE LIVE. Incep lucrarile de constructie. Cum arata locul in care urmeaza sa fie ridicata Chisinau Arena, proiect lansat si promovat de democrati - VIDEO

Lucrarilor de constructie urmeaza sa fie lansate astazi, in cadrul unui eveniment organizat in locul unde va fi ridicata Arena.

Proiectul este plin de incertitudine, scrie Ziarul de Garda. Imaginile video de la lansare au fost preluate neautorizat de la o companie franceza, terenul este scos din circuitul agricol cu pierderi de circa 90 de milioane de lei, care nu vor fi compensate, iar statul a alocat 200 de milioane de lei pentru edificarea arenei din fondul pentru reparatia drumurilor, bani care sunt prevazuti in bugetul pentru anul 2018 din fonduri externe, scrie ZdG.md.

Potrivit Ziarului de Garda pentru constructia Arenei Chisinau, anuntata de liderul PD, Vlad Plahotniuc, guvernul a alocat 200 de milioane de lei, bani care erau destinati unui proiect de reabilitare a drumurilor, finantat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Investitii si Uniunea Europeana. Finul lui Vlad Plahotniuc, Andrian Candu a recunoscut ca suma este de doua ori mai mare decat cea anuntata initial.

Potrivit Ziarului de Garda, terenul unde urmeaza sa fie ridicata Arena a fost selectat de catre celalalt fin al lui Plahotniuc, Dorin Damir, care este si presedintele Federatiei Mondiale de K-1.

Acesta a declarat, intr-o emisiune la un post de radio, ca nu doar a indentificat terenul, dar si ca ideea constructiei Arenei Chisinau i-ar apartine. In martie, 14 deputati democrati, in frunte cu Andrian Candu au inregistrat un proiect de lege care prevede trecerea unui teren agricol de circa 70 de ha al Centrului de Excelenta in Viticultura si Vinificatie in categoria de terenuri destinate constructiilor.

Excluderea terenului din circuitul agricol ar cauza pierderi de aproximativ 90 de milioane de lei care nu vor fi compensate, scrie Ziarul de Garda.