Lucrarile de demolare a cinematografului Gaudeamus, sistate oficial: Grozavu a semnat dispozitia. Chirtoaca: "Plahotniuc este si mai aproape de primarie, decat "Gaudeamus"

Lucrarile de demolare a cinematografului Gaudeamus au fost oprite in aceasta dimineata, dupa ce viceprimarul Nistor Grozavu a semnat o dispozitie in acest sens.

"Decizia de sistare a lucrărilor a fost luată ca urmare a acţiunilor de protest organizate de un grup de cetăţeni, nemulţumiţi de demolarea clădirii fostului Cinematograf „Gaudeamus” şi în urma interpelării domnului Andrei Năstase, primar ales al municipiului Chişinău", se arata intr-un comunicat emis de Primarie.

Dupa scandalul iscat in jurul acestui subiect, fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoaca a venit cu o reactie:

Dorin CHIRTOACĂ, FOST PRIMAR: " Nu stiu daca este implicat si la "Gaudeamus", Plahotniuc, posibil, desi in 2016 propietar era un oarecare Coman, dar la "Guguta", cu siguranta.

Cu privire la "Gaudeamus", de fapt "40 de ani ai Uniunii Tineretului Leninist" au mai fost discutii, ultima in 2016. Cladirea nu este monument de arhitectura, iar Voronin a privatizat-o in 2004, dar faptul ca demolarea a inceput in tromba, imediat dupa alegeri, desi autorizatia de demolare este din 22 martie 2018, evident ca ridica semne de intrebare. Proprietarul si constructorul, stiind ca a mai fost scandal acum doi ani, ar fi trebuit sa ceara audienta si sa informeze primarul ales, Andrei Nastase, despre intentiile care le au, cu toate actele pe masa. Dar asa au lasat loc de dubii. Observati insa ca protestatarii de serviciu, PSRM cu ce Ceban in frunte, tac, desi se demoleaza un simbol al comuniului, socialismului si leninismului. In 2016 nu taceau, de ce? O sa revenim la aceasta.

Intre timp este promovat pe toate caile un alt proiect imobiliar - Hotel cu 16 nivele in locul cafenelei "Guguta", din Gradina Publica "Stefan cel Mare", la 100 m distanta de bustul lui Mihai Eminescu.

Astfel, pe 7 iunie, Curtea de Apel Chisinau, prin hotararea sa a obligat CMC sa scoata limitele prevazute in Decizia CMC din 2014, in conformitate cu care orice reconstructie a lui "Guguta" nu trebuie sa depaseasca limitele existente ale cladirii actuale, nici pe orizontala, nici pe verticala, punct introdus de subsemnatul in acea decizie.

Astfel CMC-ul, pentru sedinta de joi, ii este pregatit si avizat in comisii proiectul de decizie prin care respectivele limite sa fie excluse. Si aici, ar fi fost corect, ca intreaga ordine de zi sa fie consultata cu primarul ales, desi, si mai bine, ar fi trebuit sa fie asteptata venirea acestuia in functie, oricum e chestiune de cateva zile, si dupa aceea sedinte CMC. Dar asa, cam stranie harnicia celor care nu se adunau cate jumatate de an...

Cu alte cuvinte, legat de "Guguta", se preconizeaza o constructie mai inalta decat Parlamentul, alaturi de acesta, iar CMC urmeaza sa dea unda verde, dupa ce si Curtea de Apel a facut acest lucru.

Si din nou, socialistii tac, Dodon tace, Ceban tace. De ce oare?

Prin urmare Plahotniuc este si mai aproape de primarie, decat "Gaudeamus".

Iata si motivul arestarii si suspendarii subsemnatului: ca nu am fost de acord cu hotelurile sale de 16 nivele din parcuri, pentru ca este ilegal."