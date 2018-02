Lucrarile de reparatie a soselei de centura a capitalei bat pasul pe loc. De mai bine de doi ani nu a fost asfaltat niciun metru de drum. Iata care este motivul - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Primul segment al soselei de centura a Chisinaului cu o lungime de 6,5 kilometri urma sa fie dat in exploatare, dupa cum scrie pe acest panou, luna trecuta. Aceasta portiune drum insa este plina de gropi, iar daca nimeresc in ele soferii isi distrug masinile."

“Drumul este foarte rau, dar de nevoie mergem.”

“Ocolim, ne oprim sa treaca cineva, apoi trecem si noi. Chiar plecam la auto service.”

Astazi, santierul era pustiu. Nici urma de muncitori. I-am intalnit doar pe drumarii de la Ialoveni, care carpeau gaurile.

“Drumul nu ne aprtine noua, dar o firma se duce si alta vine. Punem petris, daca nu va ploua va tine.”

Drumul care leaga sosesele Chisinau-Hancesti si Chisinau-Leuseni a intrat in reparatie acum doi ani, iar de atunci lucrarile bat pasul pe loc. Compania bulgara care a castigat licitatia a facut doar 1,37% din lucrari, asta desi a primit in avans de la Administratia de Stat a Drumurilor 673 000 de euro.

In afara de acesti bani, statul a suportat cheltuieli in valoare de 600.000 de euro pentru serviciile inginerilor supraveghetori. Cel putin asta se arata intr-o investigatie publicata astazi de Moldova Curata.

Potrivit publicatiei, compania SK-13 Patstroy JSC, a castigat proiecte importante in Bulgaria in urma unor licitatii trucate, iar odata venita in tara noastra o subcontractat o alta companie de aici.

In aprilie, anul trecut, Administratia de Stat a Drumurilor a vrut sa rezilieze contractul cu bulgarii, insa administratorul firmei subcontractate a depus un denunt la CNA prin care s-a plans ca reprezentantii Administratiei de Stat a Drumurilor i-ar fi pus bete in roate.

In urma acestei plangeri a fost retinut fostul ministru al Transporturilor, Iurie Chirinciuc, si administratorul interimar al Administratiei de Stat a Drumurilor, Veaceslav Teleman.

Victoria POPA, REPORTER, JURNAL DE CHISINAU: “Functionarii care au fost si care sunt se acuza reciproc de un management defectuos si de actiuni frauduloase, dar nimic nu s-a facut.”

Lucrarile de reabilitare a portiunii de drum sunt finantate de Banca Europeana pentru Investitii, care a efectuat un audit privind cheltuielile. Astfel, pentru ca beneficiarul, adica tara noastra, nu a reusit sa implementeze la timp proiectul, banii ramasi nu mai pot fi folosit.

Asa ca, potrivit publicatiei, seful Administratiei de Stat a Drumurilor, Gheorghe Curmei, a informat ca avansul in valoare de peste 670 de mii de euro achitat pentru renovarea drumului a fost returnat Bancii, iar contractul cu firma a fost reziliat.

Fapt negat de administratorul companiei din Moldova, Adrian Rucan. Despre constructia soselei de centura a municipiului Chisinau, ministerul Transporturilor a anuntat inca in 2014, fiind vorba despre o investitie de 200 de milioane de euro.