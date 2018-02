Lucrarile de reparatie ale cladirii presedintiei incep miercuri. Cu aceasta ocazie, va fi organizata o ceremonie oficiala

Lucrarile sunt finantate in totalitate de catre guvernul Turciei, iar cladirea ar urma sa fie reparata pana in luna mai, a acestui an. Tot atunci, la Chisinau va ajunge si presedintele turc, Recep Erdogan. Primele trei etaje ale edificului au fost distruse in urma protestelor din aprilie, 2009. Anterior, autoritatile au anuntat insa ca vor sa faca reparatie in toata cladirea.