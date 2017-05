Lui Vlad Filat nu i-a fost incalcat dreptul la un proces echitabil - se arata in decizia motivata a Curtii Supreme de Justitie - VIDEO

Lui Vlad Filat nu i-a fost incalcat dreptul la un proces echitabil- se arata in decizia motivata a Curtii Supreme de Justitie, publicata ieri. Hotararea are 180 de pagini si spre deosebire de alte cazuri, acesta este depersonalizata, astfel ca nu apare nici un nume. In decizie apar corespondentele lui Vlad Filat cu persoane apropiate, dar si documente oficiale intocmite in perioada cand acesta era prim-ministru.