Lumanari care sa ne scape de mucegai si limitatoare de viteza rezistente. Acestea au fost pezentate astazi in cadrul unui concurs de afaceri pentru elevi - VIDEO

Acesti doi tineri s-au gandit ca pot face bani si ajuta oamenii, realizand lumanari care previn aparitia mucegaiului. Ideea le-a venit din propria experienta spun ei. Mai mult tinerii au facut si un site unde oamenii pot afla informatii despre cum sa lupte cu mucegaiul.

O alta idee de afaceri care va merge in SUA apartine unui grup de elevi, care vrea sa instaleze limitatoare de viteza in curtile blocurilor, unde acum acestea lipsesc. Tinerii spun ca astfel vor preven accidentele rutiere care au loc nu doar pe sosele.

Pentru a convinge juratii, unul dintre tineri, a facut-o pe instalatorul si a explicat cum se monteaza limitatoarele. La concursul de afaceri au participat 16 echipe din toata tara. O idee de afaceri, care a prins la public a fost cea a unor eleve, care vor sa tipareasca un manual despre frumusete fara bisturiu si cosmetica.

Membrii juriului au laudat ideile de afaceri ale eelvilor, chiar daca acestia nu au la scoala ore de antreprenoriat. Organizatorii sunt siguri ca si in acest an elevii nostri vor aduce premii din Statele Unite, asa cum s-a intamplat in ultimii 3 ani.

Competitia din SUA va avea loc in luna aprilie. Cele doua echipe castigatoare vor lupta pentru un premiu de 10 mii de dolari si isi vor putea dezvolta afacerea. Anul trecut Moldova a fost reprezentata de doua fete din clasa a 12-a din Ungheni, care au realizat o solutie ce poate fi folosita la curatarea tablei de scris. Ele au obtinut un premiu special.