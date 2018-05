Lume peste lume s-a adunat la gradina zoologica. Dupa ce au aflat ca pot vedea un crocodil, oamenii au dat buzna acolo - VIDEO

Lume multa a trecut astazi pe la gradina zoologica. La miezul zilei s-a format un rand imens. Parintii au venit impreuna cu cei mici, pentru a le arata noile vietuitoare, despre care au aflat de la televizor.

“E frumos se vede in primul rand e comod, traseul este renovat, acum e mai comod cu caruciorul. Animalute noi am vazut.”

“Am venit sa facem o plimbare cu copii, o zi extraordinara am auzit in plus ca s-a facut oarecare schimbari aici. Am vnit sa vedem schimbarile.”

“E bine intradevar s-a facut reparatie frumoasa, s-a mai adaugat animale. Este ok.”

Copiii au fost nerabdatori sa vada crocodilul, iar fiecare l-a descris cum a putut.

“Era cu dinti mari si strasnic. Mia placut zebra si crocodilul.”

“Mie mi s-a parut crocodilul micut si frumos care doarme.”

Saptamana trecuta Gradina Zoologica a fost inchisa pentru reparatie. S-au asfaltat caile de acces, s-au amenajat volierele animalelor si s-au plantat sute de pomi – lucrari care nu s-au mai facut de 30 ani.