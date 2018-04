Lumina sfanta din Ierusalim a ajuns la Chisinau. Din clipa in clipa urmeaza sa fie adusa la Catedrala Mitropolitana. Sute de enoriasi s-au adunat deja acolo - FOTO

Sute de enoriasi au venit la Catedrala Mitropolitana pentru a lua lumina sfanta.

Avionul in care se afla delegatia in frunte cu Mitropolitul Moldovei a aterizat pe aeroportul de la noi in jurul orei 20:20

Focul Haric a ajuns la Chisinau pentru al 16-lea an consecutiv. Anterior Mitropolitul spunea ca zborul este asigurat de o companie aeriana, iar restul cheltuielilor ce tin de mancare si cazare - de membrii delegatiei.





Enoriasii care se pornesc sa ia lumina sau sa asiste la slujba de inviere trebuie sa stie ca parcarea in perimetrul catedralei este interzisa, iar transportul public va circula pana la miezul noptii.