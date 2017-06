Lupta nu doar cu emotiile, dar si cu somnul. Elevii din Dubasarii Vechi s-au trezit cu noaptea-n cap, ca sa ajunga la centrul de bacalaureat din localitatea vecina, unde au avut de sustinut testul la limba straina - VIDEO

Absolventii clasei a 12-a din satul Dubasarii Vechi s-au trezit la 5 dimineata, ca sa nu intarzie la examenul de limba straina. Centrul de bacalureat este in localitatea vecina Onitcani, la 23 de kilometri distanta. Astfel ca la ora 7 primii elevi deja erau urcati in microbuz.

“Imi este somn. E obositor.”

Ca sa le ridice dispozitia, dar si sa-i mai trezeasca soferul a dat muzica la maxim. Pana la Onitcani unii au mai atipit un pic, in timp ce altii au stat cu nasul in carti si conspecte. Au ajuns primii la centrul de bacalaureat. Odata ce au coborat din microbuze frica si emotiile au pus stapanire pe absolventi. Elevii spun ca examenul la limba straina este unul dificil, desi au invatat-o timp de 11 ani.

“Ai putea sa ne conjugi verbul “to be” la trecut? Imm..nu cred, nu pot, am emotii.”

“Cum e timpul de afara ...ploua. Dar in franceza? Se poate fara franceza ca am emotii.“

“E un examen complicat. Cuvinte necunoste. Poti sa covingi verbul “to be” la trecut. Nu pot…”.

Acest tanar a picat anul trecut examenul la limba engleza si spera ca acum sa aiba mai mult succes. Sunt si dintre cei care nu sunt buba de carte, dar se gandesc ca poate, poate vor avea noroc.

"Ureaza-le succes tutoror elivilor in engleza. Pot sa formulez doar ca nu toate cuvintele."

Altii si-au urat succes intr-un mod deosebit. Elevii nu se asteapta la note mari.

“Un sase imi ajunge”.

In momentul in care au fost verificati cu detectorul de metale emotiile au crescut si mai mult. Au intrat in salile de clasa doar cu buletinul, pixul si cunostintele acumulate in anii de liceu. 16 mii de elevi au sustinut astazi examenul la limba straina.

Aproape 10 mii la engleza, peste 5 mii la franceza, iar restul la germana, spaniola, italiana si turca. 637 de absolventi de licee au luat 10 din oficiiu, deoarece au obtinut certificate internatioanale de cunoastere a limbii straine. Urmatorul examen de bacalaureat va avea loc pe 13 iunie va avea loc la disciplina de profil.