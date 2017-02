Lupta pompierilor cu flacarile uriase izbucnite intr-o gospodarie din Anenii Noi - GALERIE FOTO

Potrivit DSE, incendiul a izbucnit in aceasta dimineata la ora 04:12 minute, in satul Geamana, raionul Anenii Noi. In teren au fost indreptate trei autospeciale. Pompierii au stabilit la fata locului ca un grajd cu animale, care se afla pe teritoriul unei gospodarii, este cuprins de flacari.

In grajdul, cu suprafata totala de aproximativ 200 metri patrati, se aflau animale dar si fan. Incendiul a mistuit o mie baloti de fan, 5 bovine si 4 porcine au pierit, iar 10 bocine au fost salvate.

A fost salvata si casa de locuit din acea ograda, fara ca nimeni din proprietari sa aiba de suferit.

Sunt cercetate circumstantele care au dus la izbucnirea incediului. Printre ipotezele cercetate de catre pompieri, este si cea a unui scurtcircuit, iar cauza exacta urmeaza sa fie stabilita.