Aurel Ignat a venit singur la politie si s-a predat in cazul barbatului decedat dupa incaierarea de la un club de noapte din capitala. Anuntul facut de procurori. Martor: "El a fost cel care l-a batut cel mai tare..." - VIDEO

MARTOR: "Am intrat in club, am stat, am servit, ne-am distrat, dupa care la un moment dat o prietena de-a noastra a iesit afara. In acel moment, dupa cate am inteles, domnul in cauza, Ignat Aurel, i-a spus niste cuvinte, iar fata nu era prea multumita. Atunci, un prieten al decedatului s-a bagat sa-i ia apararea. Eu la prima bataie nu am fost prezenta, noi am intrat toti inapoi."

Totodata, femeia povesteste ca in acea seara Aurel Ignat a plecat acasa, dupa care s-ar fi intors la clubul de noapte. Ea spune ca la un moment dat a vazut cum mai multa lume iese din local. A iesit si ea si a vazut cum a pornit incaierarea.

MARTOR: "Cel mai probabil a fost sa se schimbe, pentru ca deja era imbracat in haine sportive. Prima lovitura i-a dat-o Ignat, prietenul lui Sergiu. Acela a cazut jos, la care dupa asta si Sergiu s-a bagat. Si aici s-a inceput bataia. Sergiu a cazut jos, ei erau mai multi, au profitat de moment si l-au lovit cu picioarele in abdomen, in cap si in celelalte parti ale corpului."

Femeia mai spune ca cel mai tare l-ar fi batut luptatorul K1, Aurel Ignat.

MARTOR: "Eu in genere nu stiam cine e el, am vazut pe retelele de socializare, l-am cautat pe facebook si am vazut ca e campion. El a fost cel care l-a batut cel mai tare pe Sergiu. Cand am intors capul, pe partea dreapta l-am vazut deja zacand jos pe Sergiu."

Potrivit procurorilor, in acest dosar au fost audiati mai multi martori, iar urmarirea penala continua. Potrivit magistratilor, primul suspect retinut pentru ca ar fi ucis in bataie barbatul de 30 de ani in fata clubului de noapte, este luptatorul K1, Mihail Pirgaru. Ieri, acesta a fost plasat in arest, in izolator, pentru 30 de zile.

Sportivul nu a vrut sa discute cu noi pentru a ne spune ce mai exact s-a intamplat in acea seara. Sotia victimei ne-a spus ca unul dintre suspecti ar fi si luptatorul K1, Aurel Ignat.

Potrivit oamenilor legii, Ignat a fost retinut ieri dimineata, iar maine procurorii urmeaza sa ceara arestul acestuia. Pe retelele de socializare ambii sportivi apar alaturi de Constantin Tutu. Contactat telefonic, antrenorul luptatorilor, Nicanor Trocin nu a vrut sa comenteze retinerea celor doi, invocand prezumtia nevinovatiei, iar organele abilitate vor spune daca sunt sau nu vinovati. Oamenii legii au deschis pe acest caz un dosar penal pentru huliganism si vatamare intentionata, soldata cu decesul unei persoane.