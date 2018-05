Luptatorul K1 Aurel Ignat, suspectat in cazul barbatului decedat dupa bataia de la clubul de noapte, arestat pentru 30 de zile. Adus la judecatorie, sportivul nu a vrut sa vorbeasca cu jurnalistii - VIDEO

Dupa ore in sir in care jurnalistii l-au asteptat pe luptatorul K1, acesta parea ca nu mai vine, iar decizia magistratilor a fost pronuntata in lipsa lui Aurel Ignat. Potrivit avocatului sau, Ignat s-ar fi simtit rau in urma loviturilor primite in seara cand a avut loc incaierarea si din acest motiv nu a fost prezent.

Oleg LOZAN, AVOCAT: "El doar a raspuns la lovituri. Are urme de lovituri. Eu nu sunt medic si nu pot sa stabilesc gradul, daca se simte bine sau nu. -El nu s-a prezentat in instanta din motive de sanatate? -Da, da!"

Totusi, dupa aproape 2 ore de la incheierea sedintei, luptatorul a fost scos din cladirea Judecatoriei, alaturi de alti cativa detinuti. Acolo, a venit si tatal lui Aurel care sustine ca dupa bataia din acea seara, sportivul ar fi fost internat in spital.

Ion IGNAT, TATAL SUSPECTULUI: "El a fost batut tare si a doua zi a fost internat in spital. El era pornit sa se odihneasca in acea seara. Nu a deranjat el pe nimeni, pe el l-au luat la bataie. Nu stiu ce o sa fie, cred ca o sa iasa la iveala totul."

Potrivit procurorilor, lui Ignat ii sunt aduse doua capete de acuzare. Ei nu au vrut sa ne dezvaluie cati martori au fost audiati in acest dosar.

Angela PLESCA, PROCUROR: "Pentru huliganism si vatamarea corporala intentionata soldata cu decesul unei persoane. Cu parere de rau, mai multe detalii nu va pot oferi."

Acum trei zile, un alt luptator K1, Mihai Pirgaru, a fost retinut, iar ulterior arestat pentru 30 de zile. Cei doi sunt suspectati ca ar fi participat la incaierarea iscata in fata unui club din capitala, in urma careia un barbat de 30 de ani a fost batut cu bestialitate, iar dupa o saptamana, fiind internat in coma, acesta s-a stins la spital. Daca vor fi gasiti vinovati, banuitii risca pana la 15 ani de inchisoare.