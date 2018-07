Luptatorul K1, Mihail Pargaru, suspectat ca a ucis in bataie un tanar, ramane in arest. Curtea de Apel a respins recursul avocatilor care cereau ca el sa fie eliberat - VIDEO

“Decizia adoptata in cauza Pargaru Mihail. Colegiul penal decide, respingere ca nefondata recursul avocatului ca Arabadji Mariana si mentine fara modificari incheierea Judecatoriei Chisinau, sediul Rascani din 20 iunie 2018. Decizia este irevocabila.”

Acum doua saptamani, Judecatoria Rascani, a emis un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele luptatorului K1, Mihai Pargaru. Astazi, judecatorii curtii de Apel au respins recursul avocatilor si au mentinut decizia primei instante, asa ca Pargaru va ramane in izolator.

Mariana ARABADJI, AVOCAT: “Instanta asa cum instanta de judecata nu a avut pe fond nici un temei justificativ. Asa nu are nici in acest recurs. Cel putin am facut cunostinta cu cateva materiale la acest dosar cu care am avut posibilitatea sa facem cunostinta.”

Si luptatorul Aurel Ignat, care figureaza in acelasi dosar se afla in izolator. Cei doi sunt invinuiti ca ar fi participat la incaierarea din fata unui club de noapte din capitala, in timpul careia un barbat de 30 de ani a fost batut.

La o saptamana dupa asta, el s-a stins la spital. Un al treilea suspect, Eugeniu Deliu nu a fost gasit nici acum, el fiind dat in cautare. Daca vor fi gasiti vinovati, sportivii risca pana la 15 ani de inchisoare.