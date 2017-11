Lupte stranse, dar si entuziasm. Peste 120 de elevi din toata tara au construit roboti si i-au pus sa se lupte pe ring - VIDEO

Regula competitiei e simpla. Pentru a trece de fiecare proba, robotii trebuie sa se gaseasca unul pe celalalt si sa se bata pana unul este scos din ring. Concursul a adunat peste 64 de echipe din toata tara.

Astfel 128 de copii au muncit mult si au investit pasiune si timp ca sa proiecteze, asambleze si programaze roboti simpatici. Echipele formate din cate doua persoane au avut parte de sustinerea parintilor. Gabriela are doar 8 ani. Pentru a vedea robotul in actiune, spune ca a lucrat zile in sir.

Gabriela CASAPCIUC: “Am creat mai multe bucati de program si le-am unit.Are vreun nume robotelul tau. Purr Bott. Purr din engleza este sunetul pe care il face pisica cand toarce, dar cum am doua pisici acasa, asta e principala inspiratie.”

Gabriela a fost ghidata de bunica, ea fiiind profesoara de informatica.

Ionela TITIREZ, ORGANIZATOR: “SumoBot este un concurs care motiveaza, incurajeaza si sustine copiii pasionati de robotica si tehnologii sa dezvolte abilitati ingineresti, necesare pentru proiectarea, construirea si programarea robotilor."

Castigatorii competitiei s-au ales cu premii si cupe. Competitia a fost organizata in premiera in tara noastra cu suportul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare si Guvernului Suediei in cadrul Proiectului de Competitivitate din Moldova.