Lupte stranse, multa adrenalina, dar si entuziasm. Asa a avut loc Campionatul National de Robotica pentru licee. Competitia a adunat in jur de 50 de echipe din 26 de localitati - VIDEO

Pe fundalul unui ropot de aplauze si strigate de incurajare...echipele isi ghidau micii roboti pe masa de joc. Sa pui masinaria sa execute sarcinile cu o precizie milimetrica...e chiar o treaba dificila. E indeajuns o mica abatere, pentru ca robotul sa greseasca.

“- Unele nu chiar au mers cum trebuie. - Care a fost problema? - Nu stiu, cred ca din cauza locului care este aici la perete . Noi nu aveam asa loc si la noi mergea cum trebuie.”

“Daca il pornesti gresit din baza tot programul se strica.”

Ca sa puna in functiune un robot, elevii trebuie sa cunoasca alfabetul ingineriei. Toate le invata la cercurile extrascolare.

“Noi avem o aplicatie care se foloseste la toti robotii ce ii vedeti aici si prin aceasta aplicatie noi programam misiunile.”

“- Toate astea le programati prin calculator? - Da. - Si ce senzori are? - Unul de lumina si unul calculeaza ce distanta este pana la obiect.”

50 de echipe au concurat astazi pentru premiul cel mare. Emotionati au fost nu doar copiii, dar si profesorii care i-au ghidat.

“Aici ei isi gasesc viitoarele lor orientari profesionale. Noi aici descoperim potentiali progrmatori, viitori ingineri.”

Concursul are si o tematica.

“Copiii trebuie sa elaboreze solutii pentru probleme care tin de circuitul uman al apei. Adica tot ce inseamna, utilizarea apei, transportarea apei sau reciclarea apei. ”

“De exemplu sa punem apa la floare sau sa facem sa cada ploaia din nori.”

Acesti elevi din Balti au creat un dispozitiv care ozonizeaza apa, adica o filtreaza.

“Prin cavitatea data intra oxigenul si datorita diferentei de potential dintre doi electroni are loc descarcarea electrica, iar aerul pompat este transmis la apa.”

Unii ca sa se incadreze mai mult in atmosfera si-au luat si uniforme speciale.

“Ne-am pregatit serios de acest concurs, ne-am gandit sa fim mai seriosi, mai speciali si mai evidenti prin public.”

Echipa castigatoare va reprezenta Moldova la Campionatul European de robotica ce va avea loc in Estonia in luna iunie.

“-Cum iti incurajezi tu echipa? - Cu niste sentimente minuntate.. Robot Smart cei mai buni.”

First Lego League se desfasoara in 88 de tari ale lumii, adunand annual peste 250 de mii de tineri. In Moldova, prima editie a fost organizata in 2015.