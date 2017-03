"M-au amenintat, mi-a fost frica, dar am iesit din joc.” Marturiile unui adolescent care a renuntat la un joc periculos pe internet. In scoli, policlinici si alte institutii sunt luate masuri speciale - VIDEO

Acest tanar povesteste ca a fost implicat intr-un joc periculos pe internet, iar acum doua saptamani a decis sa iasa din el. I-a fost greu si se temea sa le vorbeasca despre asta apropiatilor, asa ca a decis sa vina la centrul prietenos tinerilor. Aici a avut mai multe discutii cu psihologii care l-au sfatuit cum sa procedeze.

In jurul acestui joc s-a starnit o adevarata isterie. Acesta ar presupune o serie de provocari pentru cel care se implica, iar daca nu le accepta ar fi amenintat. Totul ar culmina cu determinarea la suicid. Presa din Rusia a atribuit jocului circa 130 de suiciduri, desi oficial asta nu s-a confirmat. Autorul jocului a fost retinut si este cercetat.





Astfel de centre la care tinerii cu o astfel de problema se pot adresa exista in toate sectoarele Chisinaului, fiind amplasate in centrele medicilor de familie. Specialistii spun ca au inceput sa mearga prin scoli ca sa discute cu elevii despre cum sa-si identifice colegii vulnerabili si sa-i ajute.

Prin scoli si profesorii organizeaza lectii in timpul carora discuta cu elevii despre pericolele care ii pandesc pe internet. Si Guvernul a aprobat un plan de promovare a sigurantei pe internet a copiilor si adolescentilor.

Vitalie TARLEV, VICEMINISTRUL TIC: “Unele actiuni vizeaza informarea parintilor si a copiilor, informarea profesorilor. Ar fi nevoie chiar de introducerea in curicula scolara a unui curs privind informarea copiilor.”

Intre timp membrii ONG-ului Altruism, care de cativa ani se ocupa de prevenirea suicidului, sustin ca primesc in fiecare zi sute de mesaje in care li se cere consiliere si ajutor.

Seara, intre orele 19.00 si 21.00 acestia activeaza linia verde, aceasta fiind un chat in care discuta cu persoanele care le cer sustinerea. Totul se intampla intr-un birou de cativa metri patrati pe care in zilele urmatoare organizatia trebuie sa-l paraseasca din cauza ca nu-si mai poate plati chiria. ONG-ul are doar trei voluntare, una dintre ele aflandu-se in Canada. Iar fondatoarea sustine ca a ramas fara niciun fel de finantare.

Liuba Ceban sustine ca autoritatile ar trebui sa instituie o linie verde telefonica la care sa se poata discuta cu persoanele aflate in pericolul de a-si pune capat zilelor. In acest sens ea a depus petitii la mai multe institutii.

Toate masurile cu privire la pericolele pe internet si cele de prevenire a suicidului au fost luate dupa ce, acum doua saptamani, trei tineri si-au pus capat zilelor. Doi adolescenti au sarit impreuna de pe un bloc de la Botanica, iar la doua zile dupa aceasta tragedie un baiat de 20 de ani a sarit in gol de la inaltime.

Potrivit datelor IGP, in 2016 au fost inregistrate 23 de cazuri de suicid in randurile minorilor, in timp ce in 2015 s-au inregistrat 10 cazuri. Totodata, anul trecut au fost 132 de tentative de suicid, fata de 103 in 2015.