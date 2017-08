Masina de serviciu a sefului MoldATSA ar fi fost implicata intr-un accident rutier - GALERIE FOTO - ZdG.md

Masina de serviciu a administratorului Intreprinderii de Stat „MoldATSA” , Vadim Gugea ar fi fost implicata intr-un accident rutier. Fostul sef al intreprinderii, Sorin Stati a publicat pe Facebook o fotografie cu un automobil avariat, despre care sustine ca este masina de servicu a lui Gugea, o Toyota Highlander cumparata in 2014 de fosta conducere a intreprinderii cu 720 de mii de lei. Stati mai scrie ca in momentul accidentului la volan se afla insusi Gugea, care utiliza insa masina in afara orelor de serviciu. Pe pagina oficiala a IS MoldATSA nu este publicato vreo informatie despre faptul ca masina institutiei ar fi fost avariata, iar incercarile de a-l contacta pe Vadim Gugea nu s-au soldat cu succes. Respectiv, pana la acest moment nu exista o confirmare oficiala a faptului ca masina deteriorata apartine IS „MoldATSA”, noteaza ZdG.md