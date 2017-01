Made in Moldova cu produse din Romania. In premiera, la expozitia Fabricat in Moldova isi vor face loc pe standuri si marfuri de peste Prut - VIDEO

Pregatirile au inceput deja la Moldexpo, unde muncitorii misunau astazi, amenajand standurile.

Igor MAMALIGA, ELECTRICIAN: “Montăm standurile.”

In doua zile, standurile vor fi doldora de produse fabricate in Moldova. In cele trei pavilioane expozitionale se vor gasi incepand cu vinuri, produse alimentare pana la mobila si aparataje agricole. In premiera, mai multe firme din Romania isi vor expune produsele.

Sergiu HAREA, PRESEDINTE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE: ”Avem in stand comun din regiunea Iasi. La fel pentru prima data avem un stand comun a investitorilor din Italia o campania care a investit aici in Republica Moldova”.

In acest an, la Fabricat in Moldova vor participa cu 90 de companii mai mult decat anul trecut. In acest an vor fi organizate si sase forumuri economice. Expozitia este la a 16-a editie.