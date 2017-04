MAEIE face investigatii pentru a afla daca sunt moldoveni raniti in atacul sangeros de la Stockholm

"Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene condamna cu fermitate atacul terorist care a avut loc pe 7 aprilie 2017, in orasul Stockholm, Regatul Suediei, soldat cu pierderi de vieti omenesti si mai multe persoane ranite. Reprezentantii misiunii diplomatice a Republicii Moldova la Stockholm au intreprins demersuri pe langa autoritatile locale pentru a verifica daca printre persoanele afectate se aflau cetateni moldoveni. Ministerul isi exprima solidaritatea cu autoritaţile Suediei, regretul profund pentru pierderile de vieti omenesti si compasiunea faţa de familiile indurerate. Ministerul reitereaza angajamentul ferm al Republicii Moldova in combaterea tuturor formelor de terorism si reafirma necesitatea conjugarii si intensificarii eforturilor internaţionale in combaterea acestora."

Principalul suspect in cazul atacului sangeros a fost arestat si, potrivit presei locale, si-ar fi recunoscut fapta. De asemenea, a mai fost arestata si o alta persoana.

In imaginile surprinse de o camera de supraveghere se vede cum atacatorul intra cu viteza in multimea aflata pe strada pietonala.

Bilantul tragediei este de patru persoane morti si 15 raniti. Totul, dupa ce un camion a intrat in oamenii aflati la cumparaturi intr-o zona comerciala. Doi romani au fost in apropiere de locul tragediei si au vazut cum sute de persoane alergau disperate ca sa-si salveze viata. Toate indiciile conduc spre ipoteza unui "atac terorist", a anuntat premierul Suediei. Politia a arestat pana acum doua persoane. Una dintre ele se potriveste descrierii principalului suspect, a carui poza a fost si data publicitatii. Barbatul a fost prins la 40 de kilometri nord de Stockholm si este suspectat ca ar fi soferul camionului care a intrat in multime.