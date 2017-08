Maestrul Nicolae Botgros ar vrea sa construiasca doua blocuri de locuit si un centru cultural langa Palatul Feroviarilor. Toate pe un teren primit gratuit de la stat inca in 2007 - VIDEO

Maestrul Nicolae Botgros ar vrea sa construiasca doua blocuri de locuit si un centru cultural langa Palatul Feroviarilor. Toate pe un teren primit gratuit de la stat inca in 2007. Initial, darul autoritatilor prevedea doar ridicarea unei constructii in care sa se gaseasca un studiou sau o sala de repetitii care sa apartina Lautarilor. Astazi, la zece ani de atunci, pe lotul cu pricina in proiect au aparut alte doua blocuri locative cu 9 etaje. Maestrul nu a fost de gasit la telefon pentru explicatii.