Magazinul in care o jurnalista a fost batuta pentru ca a fotografiat produse expirate mai avea marfa cu termenul depasit. Inspectorii ANSA au gasit un sir intreg de nereguli - VIDEO

A fost nevoie ca o femeie sa fie agresata in magazinul de la Ciocana ca inspectorii de la Agentiei pentru Siguranta Alimentelor sa verifice unitatea comerciala. Institutia sustine, printr-un comunicat, ca ghereta nu a fost autorizata. Proprietarul, care risca o amenda de 7.500 de lei, spune insa ca are toate actele in regula.

Gaic GHEVOREAN, PROPRIETAR GHERETA: ”-Autorizaţie aveţi?-Desigur că este. Cine mi-ar fi permis să lucrez deja trei ani”.

Totodata inspectorii au depistat ca produsele usor alterabile sunt pastrate la temperaturi de 33 de grade, iar mai multe tipuri de salam aveau termenul de valabilitate expirat. Proprietarul, care ieri se jura ca toate produsele sunt bune, azi admite ca anumite marfuri puteau avea termenul depasit.

Gaic GHEVOREAN, PROPRIETAR GHERETA: „Au găsit o bucaţica de salam cu termen de valabilitate de expirat”-Vedem că este foarte cald?- Şi ce vreţi să fac condiţioner nu avem. Astăzi le-am primit pot sta 24 de ore. La asa temperaturi.-La 30 de grade? Vedem că sunt cu carne.- Nu”.

Problema magazinului de la Ciocana a fost discutata chiar si la Guvern. Fotoreportera ziarului „Jurnal de Chisinau”, Nadejda Roscovanu, a fost batuta cu bestialitate acum cateva zile in plina strada de catre vanzatoare si proprietarul unui magazin dupa ce ar fi fotografiat un produs expirat.

Pe acest caz a fost deschis un dosar penal pentru huliganism. Daca vor fi gasiti vinovati, agresorii risca o amenda de pana la 27 de mii de lei sau inchisoare de pana la 5 ani.