Magia sarbatorilor de iarna deja se simte prin magazinele din capitala care vin cu fel de fel de oferte de decoratiuni de Craciun - VIDEO

Craciunul nu are farmec, fara decoratiuni si mai ales fara un brad impodobit ca la carte.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: “Acest brad de aproape 2 metri inaltime, este cel mai scump, pretul lui sare de 19 mii lei si valoreaza aproape cat bradul din centrul capitalei care va fi instalat in curand in centrul capitalei. El este impodobit cu jucarii de portelan şi are o mie de leduri deja instalate.“

Comerciantii spun ca in acest an sunt in trend jucariile de bard de culoare aurie si rosie. Totodata acestea pot avea pe ele fulgi de zapada.

Nica CONSTANTIN, CONSULTANT VANZARI: “Puteti vedea chiar aici un brad in stil Tifanny, decorat de noi insasine, jucariile sunt in acelasi stil, ceea ce vedeti aici un auriu foarte frumos. “

Pretul unei astfel de jucarii pentru brad este de 150 de lei, insa putem gasi globuri si mai ieftine, care costa 60 de lei. Daca nu isi permit un brad, moldovenii pot opta pentru o coronita de Craciun, care poate fi instalata pe usa casei. Pretul ei porneste de la 350 de lei. Pe langa asta putem decora incaperea cu reni, spiridusi, oameni de zapada, casute din lemn sau ursi din portelan.

Nica CONSTANTIN, CONSULTANT VANZARI: “Avem casute care sunt cu luminite, avem si zapada chiar daca nu o sa avem noroc de ea anul acesta. Incepand de la 40-50 de lei, cele care ar fi din lemn cu luminite si terminand cu 500 de lei jucaria din portelan, fiind de calitate foarte inalta.“

Decoratiuni de Craciun putem gasi nu doar in magazinele specializate, dar si in mall-uri, unde pretul unei brad artificial incepe de la 100 de lei si ajunge pana la o mie de lei, iar un set de globuri costa de 60 de lei in sus.

Cat despre cadouri, putem cumpara celor dragi, plapume in culoarea rosie, seturi de farfurii sau cani care au un pret de aproximativ 400-500 de lei, la care putem adauga o felicitare personalizata.Comerciantii spun ca trebuie sa pastram o anumita gama de culori atunci cand decoram locuinta.