Magistratii au incheiat audierea fostului sef de la Transporturi, Igor Gamretki, in dosarul in care este cercetat fostul primar. Chirtoaca: "Deciziile se iau la sediul lui Plahotniuc" - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, EX-PRIMAR CHISINAU: “Aceasta persoana nici nu putea fi audiata ca martor, pentru ca trebuia sa fie audiat in calitate de complice. Cu totii trebuiam sa fim in acelasi dosar, dar persoane scoase artificial si puse separat pentru a incrimina pe altcineva asta este in contradictie si cu legea noastra si cu Conventia Europeana ale Drepturilor Omului, dar tine de mascarada care are loc. Deciziile nu se iau aici. Deciziile se iau la sediul domnului Plahotniuc.”

Urmatorul martor care urmeaza sa fie audiat in dosar este omul de afaceri Alexandru Pincevschi. Mai figureaza ca martor si viceprimarul Nistor Grozavu. Urmatoarea sedinta de judecata a fost stabilita pentru 23 mai.

Dorin Chirtoaca este cercetat pentru trafic de influenta si corupere pasiva in dosarul parcarilor cu plata. El se declara nevinovat.