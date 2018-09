Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pe numele fostului primar Dorin Chirtoaca. Astazi, pentru a noua oara, urma sa fie audiat Nistor Grozavu: "Nu sunt martori, dar faptasi, se poate scoate la suprafata minciunile lor, contradictiile lor"

Astazi, procurorii au cerut ca Doin Chirtoaca sa ramana sub control judiciar asa cum este din noiembrie anul trecut, de cand a fost eliberat din arest la domiciliu.

Dorin CHIRTOACA, EX-PRIMAR DE CHISINAU: “Este o absurditate asta cu controlul judiciar in raza Chisinaului. Cica sa nu influenteze martorii. Pai da acele persoane se gasesc tot in Chisinau, nu la Balti, Orhei sau in alta parte.”

Dumitru ROBU, PROCUROR: “Riscul de a inluenta martorii persista, de aceea e necesar de a prelungi. Legat de raza mun Chisinau, asta e prevazut in codul de procedura penala.”

Tot astazi, viceprimarul Nistor Grozavu trebuia sa raspunda la o noua runda de intrebari adresate de apararea lui Chirtoaca, el figurand in calitate de martor in dosarul parcarilor cu plata. La ultimele 8 sedinte, doar avocatii l-au chestionat. Procurorul crede ca astfel apararea fostului primar vrea sa taraganeze procesul de judecata.

Dorin CHIRTOACA, EX-PRIMAR DE CHISINAU: “Poate fi si 109 atata timp cat lucrurirle sunt intoarse invers. Noi nu avem alta solutie decat sa demonstram absurditatea a ceea ce se intampla. Doar daca putem cap la cap actiunile lor care nu sunt martori, dar faptasi, se poate scoate la suprafata minciunile lor, contradictiile lor.”

Audierea a fost in cele din urma amanata pentru luna octombrie, atunci cand va avea loc urmatoarea sedinta de judecata, dar nu este clar deocamdata din ce motiv. Dorin Chirtoaca este acuzat de trafic de influenta si corupere pasiva in dosarul parcarilor cu plata. El este acuzat ca ar fi urmat sa-si revendice 13 la suta din veniturile companiei care urma sa amenajeze locurile de parcare. El se declara nevinovat.