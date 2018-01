Magistratii au respins cererea primarului suspendat, Dorin Chirtoaca de a pleca la Strasbourg: "In mod normal instanta nu are ce sa pronunte, nu intra in atributiile sale" - VIDEO

Dorin Chirtoaca urma sa plece la Strasbourg pe intai februarie si sa revina peste trei zile. Primarul suspendat spune ca a vrut sa participe la reuniunea internationala a autoritsailor publice locale, el fiind vicepresedintele congresului si membru al biroului permanent.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "Biroul permanent se aduna de patru ori pe an este firesc sa particip, este firesc sa informez insntanta despre asta. In mod normal instanta nu are ce sa pronunte, nu intra in atributiile sale de a se pronunta in competentele internationale ce ii revin unei persoane, dar la noit totul este posibil. Asta inseamna indirect o suspendare la nivel international.”

Dumitru ROBU, PROCUROR: "Riscurile persista si in continuare. Acesta se poate eschiva de prezentarea la instanta, dar si influentarea martorilor.”

A fost a treia solicitare a primarului suspendat de a parasi tara. Anterior, Dorin Chirtoaca a cerut magistratilor permisiunea de a putea participa la funerariile regelui Mihai. Saptamana trecuta judecatorii au prelungit cu inca 30 de zile controlul judicar pentru primarul suspendat.

El este cercetat pentru trafic de influenta si corupere pasiva in dosarul parcarilor cu plata. Dorin Chirtoaca se declara nevinovat.