Judecatoria Centru a suspendat decretul prin care Dodon cere retragerea cetateniei RM fostului presedinte roman Traian Basescu: Dodon trebuie sa aduca probe. Prima sedinta de judecata - programata in mai

In urma incheierii Curtii Supreme de Justitie din 27 ianuarie 2017, prin care a fost stabilita competenta Judecatoriei Chisinau, reclamantul Traian Basescu a urmat procedura prevazuta de Legea contenciosului administrativ.

Astfel, la 1 februarie 2017 Traian Basescu, prin intermediul avocatului, a inaintat o cerere prealabila Presedintelui Igor Dodon.

Reclamantul a solicitat revocarea Decretului nr. 16-VIII din 3 ianuarie 2017 privind retragerea cetateniei ca fiind emis contrar legii.

La 6 martie 2017 avocatul reclamantului a receptionat scrisoarea Presedintiei prin care secomunica faptul ca cererea prealabila a fost respinsa. Scrisoarea nu continea nici un fel demotivatie juridica in sprijinul respingerii cererii prealabile.

In acest context, la 16 martie 2017 reclamantul a inaintat Judecatoriei Chisinau o cerere dechemare in judecata impotriva Presedintelui Igor Dodon prin care a solicitat anularea Decretului nr. 16-VIII din 3 ianuarie 2017 ca fiind ilegal.

Concomitent cu inaintarea actiuniireclamantul a solicitat si aplicarea masurii de asigurare prin suspendarea executariidecretului contestat pana la examinarea cauzei in fond.

La 20 martie 2017 Judecatoria Chisinau a emis o incheiere prin care a primit in proceduracererea de chemare in judecata, a obligat paratul sa prezinte referinta si probele in sprijinulacesteia pana la 2 mai 2017 fixand primul termen de judecata pentru 16 mai 2017 orele10:00. sedinta de judecata va avea loc in incinta Judecatoriei Chisinau (sediul central) biroulnr. 1, Str. N. Zelinschi 13, Mun. Chisinau.

La aceeasi data instanta de judecata a emis o alta incheiere prin care a admis cererea reclamantului de asigurare a actiunii

Instanta a suspendat executarea decretului contestat in scopul prevenirii consecintelor iremediabile care pot fi aduse reclamantului.

In baza acestei incheieri Decretul Presedintelui Igor Dodon nr. 16-VIII din 3 ianuarie 2017inceteaza sa mai produca efecte juridice pana la solutionarea cauzei prin emiterea hotararii judecatoresti.

Incheierea de suspendare produce efect imediat, dar poate fi contestata intermen de 15 zile la Curtea de Apel Chisinau.