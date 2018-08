Dupa o intarziere de doi ani, soseaua de ocolire a orsului Ungheni a fost inaugurata. Drumul, care asigura acces direct spre punctul de frontiera Sculeni, a fost construit in mare parte din banii oferiti de UE - VIDEO

Panglica a fost taiata de ambasadorul UE si primarul Ungheni, desi premierul era alaturi. Primii care au pasit pe asfaltul proaspat asternut a fost cativa copii, care si-au testat biciclete.

Premeriul s-a interesat cum e sa circuli pe doua roti pe drumul nou.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Vreo luna in urma am fost pe bicicleta. Am o bicicleta acasa si mai incerc din cand in cand sa ma urc pe ea. Cu parere de rău nu prea avem piste pentru biciclisti in Chisinau si este foarte complicat sa te misti prin oras cu bicicleta.//Eu desigur, cine mai poate fi vinovat?”

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Drumul de ocolire a orasului Ungheni, care are o lungime de peste 7 km va reduce numarul de masini care tranziteaza localitarea si va micsora cu 11 kilometri distanta pana la frontiera cu Romania. Zilnic 450 unitati de transport greu vor fi redirectionate pe soseaua de ocolire.”

Drumul trebuia sa fie dat in exploatare inca in iunie 2016. Din cauza intarzierii grantul oferit de europeni pentru lucrari a expirat, iar 45 de milioane de lei care nu au reusit sa fie absorbite au fost alocati din Fondul Rutier.

Imediat dupa inaugurare premierul a plecat in graba, iar ambasadorul UE a mai ramas la eveniment.

Soferii s-au bucurat ca in sfarsit drumul a fost inaugurat.

Drumul a fost construit in cadrul Proiectului de Sustinere a Programului din Sectorul Drumurilor, finantat de Comisia Europena BERD si BEI si a costat 11 milioane de euro.