Mai bogati si mai saraci. Declaratii de avere ale candidatilor la functia de primar general al capitalei. Cate masini si case au acestia. Silvia Radu, cel mai bogat candidat

Silvia RADU, CANDIDAT INDEPENDENT

Potrivit declaratiei de avere, fosta administratoare a companiei Red Union Fenosa, Silvia Radu a primit in perioada 2016-2017, printr-un contract de munca, peste 3 milioane de lei, desi acesta a demisionat in 2015.

Iar in cele cateva luni cat a fost primar interimar a ridicat 13 mii de lei. Familia Radu detine doua apartamente, o casa de locuit de 220 metri patrati evaluata la doua milioane de lei, un spatiu comercial, dar si 31 de terenuri.

Mai are si 3 masini, printre care un Audi A8, din 2014 de 1,2 milioane de lei. Sotii Radu au declarat ca detin 68 de mii de lei si peste 23 de mii de euro pe conturi bancare, dar au si un credit de 500 de mii de lei, contractat in 2013.





3 187 691 lei - Red Union Fenosa

13 mii lei - Primăria Chişinău

2 milioane de lei - casa

1 spaţiu comercial

31 de terenuri

3 maşini

68 de mii lei şi peste 23 de mii de euro pe conturi bancare

500 de mii de lei credit





Alexandra CAN, CANDIDAT PNL

Candidata PNL Alexandra Can a indicat pentru anul trecut venituri de 612 mii de lei din salariu si dividente. A mai obtinut 82 de mii de lei din pensie si 1200 de euro din vanzarea unei masini. Can detine trei apartamente si o casa in Romania, mostenita anul trecut, dar si noua terenuri. Candidata PNL se plimba cu un Volkswagen Golf din 2007, in valoare de aproape 130.000 de lei si are 5 conturi bancare.

612 mii lei venit

82 mii lei pensia

1200 euro din vânzarea maşinii

3 apartamentecasa în Romania

9 terenuriautomobil

5 conturi bancare







Valeriu MUNTEANU, CANDIDAT PL

Liberalul Valeriu Munteanu a indicat in declaratia sa de avere un salariu de 287 de mii de lei de la ministerul Mediului si o indemnizatie de eliberare din functie de peste 19 mii de lei. Sotia acestuia a incasat 10 mii de lei din salariu. Totodata, familia Munteanu a mai obtinut 56 de mii de lei din indemnizatia pentru cresterea copilului. Anul trecut, liberalul si-a cumparat o Skoda Octavia din 2014 cu o suta de mii de lei. Acesta mai detine un Volvo XC 90 din 2009, o casa de locuit de 220 de metri patrati, un teren intravilan plus alte doua imobile.



287 mii lei salariu

19 mii lei îndemnizaţie

10 mii lei salariul soţiei

56 mii lei îndemnizaţie pentru copii

2 automobilecasă teren intravilanalte

2 imobile







Ion CEBAN, CANDIDAT PSRM

Socialistul Ion Ceban a ridicat in 2017 un salariu de 34 de mii de lei de la Presedintie si alte circa 100 de mii de lei de la o asociatie in care activeaza, de la Consiliul Municipal si dobanzi bancare. Ceban si-a cumparat anul trecut o Skoda nou-nouta de 455 de mii de lei. El detine un apartament de 230 de metri patrati de un milion de lei, care i-a fost donat de parinti si are un teren intravilan de 59 de ari. Familia Ceban are peste 200 de mii de lei pe conturi bancare, dar si un credit de sapte mii de euro.

34 mii lei salariu de la Preşedenţie

100 mii lei salariu plus dobânzi bancare

455 mii lei automobil Skoda

Peste 200 mii lei - apartament, teren intravilan

7000 mii euro credit pe conturi bancare





Reghina APOSTOLOVA, CANDIDAT, PARTIDUL ŞOR

Functia de viceprimar al orasului Orhei i-a adus in 2017 Reghinei Apostolova, candidatul partidului Sor peste 147 de mii de lei. Acesta a mai incasat o pensie 82 de mii de lei si o indemnizatie de peste 4 mii de lei. Apostolova detine un apartament de 53 de metri patrati in capitala.

147 mii de lei salariu

82 mii lei pensie

4 mii lei îndemnizaţie apartament





Victor STRĂTILĂ, CANDIDAT PVE

Victor Stratila, candidatul Partidului Verde Ecologist, a indicat un salariu de 79 de mii de lei de la Autoritatea Nationala pentru Integritate plus 1500 de lei din arenda unui teren agricol. Stratila detine doua apartamente de 29 si 49 de metri patrati, o casa de locuit de 47 de metri patrati, dar si 8 terenuri. Stratila conduce o Toyota Coroola Verso din 2012, prin mandat.

79 mii lei salariu

1500 lei din arendă

2 apartamente

o casă

8 terenuri

automobil

Maxim BRĂILA, CANDIDAT, PPRM

Candidatul Partidului Popular, Maxim Braila a ridicat un salariu de 115 mii de lei de la locul de munca. El detine a treia parte dintr-un apartament de 59 de metri patrati din capitala si un teren intravilan. Candidatul partidului Popular din Moldova conduce o Skoda Octavia si are cote parti in mai multe companii.

115 mii lei salariu

1/3 din apartament teren intravilan

automobil Skoda Octavia

cote părţi în mai multe companii

Alexandru MÂȚU, CANDIDAT PRSM

In calitate de director al unei companii din Rusia candidatul partidului Ruso-Slavean Alexandru Matu a ridicat un salariu de 490 de mii de lei. Matu detine o casa de 150 de metri patrati in Ungheni in valoare de jumatate de milion de lei si un teren aferent casei.

490 mii de lei salariu

casa si teren



Constantin CODREANU, CANDIDAT PUN

Candidatul PUN, Constantin Codreanu a ridicat un salariu de aproximativ 500 de mii de lei moldovenesti de la Parlamentul Romaniei. Acesta nu are in proprietate niciun automobil sau imobil, dar are 6 conturi bancare.

500 mii lei salariu

6 conturi bancare

Andrei NĂSTASE, CANDIDAT PPDA

Candidatul PPDA, Andrei Nastase, nu a castigat nici un leu, in schimb sotia acestuia, care locuieste in Germania, a avut un salariu de peste 63 de mii de euro. Acesta a inregistrat un venit de 35 de mii de euro din vanzarea unui Mercedes si 14 mii de euro din indemnizatiile pentru copii. Nastase detine 4 case de locuit, jumatate dintr-un apartament de 32 de metri patrati, un garaj si alte 5 imobile si este posesorul a 9 terenuri. Nastase conduce un Nissan Maxima din 2005 de 10 mii de euro.

63 mii euro salariul soţiei

35 mii euro din vânzarea automobilului

14 mii euro îndemnizaţii pentru copii

4 case, apartament, garaj

alte 5 imobile

9 terenuri

automobil Nissan Maxima

Vasile COSTIUC, CANDIDAT DEMOCRAȚIA ACASĂ

Nu a inregistrat venituri in 2017 nici Vasile Costiuc, candidatul Partidului „Democratia Acasa”, care a indicat in declaratia de avere doar ca sotia sa a obtinut peste 87 de mii de lei. Costiuc detine un teren de 24 de ari, pe care l-a dobandit in anul 2009. Costiuc nu are nici casa, nici masina.



87 mii lei salariul soţiei

teren







Alexandr ROŞCO, CANDIDAT, CASA NOASTRĂ-MOLDOVA

Alexandr Rosco, candidatul partidului Casa Noastra-Moldova, la fel, nu a avut niciun venit, nu detine casa, teren sau masina. Asa ca declaratia acestuia e pustie, acesta mentionand doar ca este administrator al fundatiei Freedom-Moldova.

0 venit administrator fundaţia Freedom-Moldova