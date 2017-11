Mai este pana la Craciun, dar multi copii deja au inceput sa-i scrie mosului. Cel mai ingenios ii va inmana personal ravasul, datorita unui proiect initiat de un grup de soferi aventurieri, care va porni in expeditie in Laponia - VIDEO

O calatorie in Laponia la casa lui Mos Craciun, este pusa la bataie de un grup de soferi care se vor aventura si in acest an intr-o expeditie polara. Cadoul va fi oferit unui copil care-i va scrie mosului cea mai ingenioasa scrisoare. De astazi ravasele au inceput sa fie colectate, iar castigatorul va fi desemnat peste doua saptamani.