Mai mult de jumatate din moldoveni vor alegeri parlamentare anticipate, arata datele unui sondaj. Partidele care ar accede in parlament - VIDEO

ÎNCREDERE POLITICIENI

Igor DODON – 49,9%

Maia SANDU – 33,5%

Andrei NĂSTASE – 30,2%

Vladimir VORONIN – 26,7%

Renato USATIÎI – 22,6%

Zinaida GRECEANÎI – 22,4%

Iurie LEANCĂ – 21,3%

Marian LUPU – 21,0%

Pavel FILIP – 19,8%

Andrian CANDU – 18,3%

Dorin CHIRTOACĂ – 11,6%

Mihai GHIMPU- 9,5%

Topul increderii este deschis de proaspatul presedinte al tarii. Astfel, potrivit sondajului, aproape 50 la suta din respondenti au spus ca au incredere in Igor Dodon. Urmeaza Maia Sandu cu 33 la suta, pe locul trei se afla Andrei Nastase cu 30 de procente.

Vladimir Voronin este in preferintele a 26,7 la suta dintre cei chestionati. Pe urmatoarele pozitii se gasesc Zinaida Greceanii, Iurie Leanca, Marian Lupu, Pavel Filip, Andrian Candu, Dorin Chirtoaca.

Din lisa lipseste noul lider PD, Vlad Plahoniuc, care in alte sondaje avea, cel mai mare raiting negativ. Sociologii au spus ca nu l-au inclus pe Plahoniuc pentru ca inca nu are 100 de zile de activitate ca presedinte de partide. Sondajul mai arata ca daca duminica viitoare ar avea loc alegeri legislative, 5 partide ar intra in parlament.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pentru care partid aţi vota?

PSRM -37,8%

PPDA -9,2%

PAS- 8,7%

PDM -7,2%

PN - 6,1%

Cele mai multe fotolii ar fi obtinute de socialisti, care ar acumula 37,8 la suta din voturi. Acestia sunt urmati de Platforma Da cu 9,2 procente, PAS, potrivit sondajului, ar acumula 8,7 la suta, democratii ar obtine 7,2 procente, iar Partidul lui Renato Usatii - 6,1 la suta. Partidul lui Iurie Leanca, comunistii, liberal-democratii si liberalii nu ar mai obtine niciun fotoliu. Mihai Ghimpu are si o explicatie.

Liderul PL este totusi convins ca partidul sau va obtine mandate in parlament si in 2018. Sondajul mai arata ca pe moldoveni ii preocupa cel mai mult cresterea preturilor la produsele alimentare si facturile mari.

Ce va ingrijoreaza?

1. Creşterea preţurilor 43,3%

2. Şomajul 36,8%

3. Salariile şi pensiile mici- 32,3%

4. Corupţia 31,3%

5. Neîncrederea în ziua de mâine 23.4%

6. Creşterea vârstei de pensionare 20,9%

7. Starea sănătăţii 18,4%

8. Furtul bancar 15,9%

Totodata pe oamenii ii sperie lipsa locurilor de munca, salariile si pensiile mici, coruptia, iar toate acestea ii fac sa nu aiba incredere in ziua de maine. Printre problemele care ii macina a aparut si cresterea varstei de pensionare sau starea de sanatate. In schimb oamenii sunt tot mai putin de preocupati de furtul din sistemul bancar, spun sociologii.

Sondajul a fost realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor in perioada 2-10 ianuarie, pe un esantion de 1179 de persoane. Marja de eroare este de 3 la suta.