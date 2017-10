Mai mult spatiu pentru copiii din Rusestii Noi. Cu ajutorul unei primarii din Romania a fost construita inca o anexa, iar cladirea veche a gradinitei a fost reparata. Cum arata incaperea si cum a fost inaugurarea - VIDEO

A fost mare sarbatoare azi in satul Rusestii Noi. Copiii din tot satul au venit astazi cu flori si baloane la gradinita, nu a fost vreun matineu, ci picii au participat la inaugurarea institutiei. Ei au cantat si au dansat, fericiti, ca in sfarsit au o gradinita mai incapatoare.

Aproape cinci milioane de lei a donat primaria din judetul Dambovita. Din acesti bani, in gradinita veche au fost schimbate geamurile, usile, dar si reparate toaletele. Totodata, a fost construita si o anexa. La inaugarare au venit si finantatorii proiectului, care au fost intalniti in ropote de aplauze.

Din cei 400 de copii cu varsta de 3 ani si mai mult, din Rusestii Noi, doar 70 mergeau la gradinita din sat. Ceilalti micuti erau nevoiti sa frecventeze institutiile din satele vecine sau stea acasa.

“A fost anul trecut la Rusestii Vechi in satul vecin, dar imi era foarte greu nu avea cine sa-l duca, sa-l aduca si l-am scos de acolo.”

“Mergea la Ialoveni. Imi era greu, circulam in fiecare zi. Taxi plateam in fiecare dimineata.”

Acum institutia poate primi inca 150 de copii. Totusi nu toti copiii din sat vor putea merge la gradinita.

Liliana MANALACHE, DIRECTOARE GRADINITA ALBINUTA, RUSESTII NOI: “La noi in sat natalitatea este in crestere. Ceilalti iar se descurca, suntem in apropierea orasului adica parintii se mai descurca si in felul urmator."

Irina CHIRILA, EDUCATOARE: “Sa va spun sincer era stramt, copiii erau multi, o grupa foarte mica. Acum ne bucuram de asa o gradinita mare.”

Alexandra TROHIM, EDUCATOARE: "Au frecventat grupele mari si prgatitoare. Acum o sa avem posibilitatea si copiii de la trei ani sa-i incadram in activitatile educative. Copii vor fi mai fericiti, au stat acasa cu bunicii, nu au avut parte de activitati.”

Micutii vor incepe a merge la gradinita abia peste o saptamana, dupa ce cladirea noua va fi conectata la agent termic. Astazi la inaugurare consilierii din Dambovita au donat rechizite si carti pentru pici.

Marin PAUN, PRIMAR COMUNA CIOCANIESTI, DAMBOVITA: “S-a facut o infratire cu localitatea Rusestii Noi si impreuna am considerat ca copiii din Ialoveni sa aiba un lacas de cultura lor generala.”

Lucrarile de reparare a gradinitei din Rusestii Noi au durat aproape un an.