Mai multe amenzi decat anul trecut. 400 de soferi au fost prinsi bauti la volan in ultimele 3 luni, de cand a crescut amenda - VIDEO

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL DE INTERNE ”Nu este scopul nostru de a amenda si a suplini bugetul din contul amenzilor. Nu ne dorim ca sa sufere lumea pana la urma.”

Potrivit datelor ministerului de Interne, din 16 martie, cand a intrat in vigoare unitatea conventionala de 50 de lei,



politistii au dat peste 130 de mii de amenzi, cu 10 mii mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut. Jumatate dintre sanctiuni sunt aplicate de Inspectoratul National de Patrulare. Totodata, de la 24 martie politistii vor primi, o data la 3 luni, un spor in valoare de 25 la suta din amenzile pe care le-au dat, insa nu mai mare decat salariul pe care il au. Cei de la MAI nu au inca date despre amenzile aplicate in aceasta perioada. Desi cuantumul amenzii s-a micsorat, cu unitatea conventionala marita pana la 50 de lei, cei care incalca oricum platesc mai mult decat pana acum.

Vladimir CEBOTARI, MINISTRUL JUSTITIEI ”Atentionam ca cresterea e de doar 50%, numarul unitatilor conventionale a fost redus, iar valoarea UC a fost marita de la 20 la 50, astfel s-a produs o crestere nu de 2,5 ori, ci doar de 50%”

Ceea ce inseamna ca pana in martie, de exemplu, soferii care nu-si cuplau centura de siguranta erau amendati cu maxim 20 de unitati conventionale, adica 400 de lei. Unitatea conventionala a crescut pana la 50 de lei, iar amenda a scazut la 12 unitati conventionale. Chiar si asa, sanctiunea e mai mare – 600 de lei. Cea mai mare amenda ramane cea pentru sofat in stare de ebrietate, care a si fost majorata in esenta de 8 ori, de la 3000 de lei maxim pana la 25 de mii.

Amenzile mai mari i-au speriat totusi pe soferi. Daca in 2016 in perioada 16 martie – 26 iunie au fost prinsi bauti la volan peste 750 de conducatori auto, care au achitat amenzi de maxim 3 mii de lei, atunci anul acesta, in aceeasi perioada, doar 400 au incalcat legea. Intre timp, statisticile arata ca anul trecut au fost constatate cu 30 la suta (28%) mai putine contraventii - 417.500. Cele mai multe amenzi, peste 80 la suta (84,3%) sunt aplicate de ministerul de Interne.

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL DE INTERNE ”Un mare efort s-a depus in domeniul preventiei, noi am revizuit modul in care se documenteaza aceste contraventii. Noi nu avem un plan definit de a avea un numar de contraventii. Astazi noi suntem foarte atenti cu calitatea acestor procese verbale care se intocmesc, probabil asta este si motivul.”

(58,7%) 60 la suta din incalcarile pedepsite au avut loc in capitala. Aproape fiecare al doilea caz este incalcare in domeniul circulatiei rutiere (54,2%). Cel mai des nu se respecta indicatoarele rutiere (19,2%), se incalca regulile de inmatriculare si revizie tehnica (18,6%), se depaseste viteza (16,1%), nu se acorda prioritate pietonilor (15,9%), se incalca regulile de exploatare a vehiculului (10,3%), nu se foloseste centura de siguranta (4,5%) sau se conduce masina fara permis de conducere (3,3%).