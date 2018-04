Mai multe explozibile din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, gasite de catre un barbat intr-o padure din Causeni - GALERIE FOTO

Potrivit ministerului Apararii, totul s-a intamplat ieri. O echipa de genisti s-a deplasat in padurea din apropierea satului Plop-Stiubei, iar in urma verificarilor, militarii au identificat 24 de obiecte explozive. Acestea au fost adunate si distruse in conditii de maxima securitate, spun cei de la ministerul Apararii.

Tot ieri, genistii au intervenit si in satul Cobusca Veche, Anenii Noi, unde au distrus o grenada. Aceasta a fost gasita de catre un barbat atunci cand lucra in propria gradina.



De la inceputul anului, genistii Armatei Nationale au neutralizat 80 de obiecte explozive pe intreg teritoriul tarii.