Mai multe gradinite din tara ar putea sa nu-si inceapa activitatea in noul an de studii din cauza lipsei de personal. Doua institutii din capitala risca sa ramana cu lacatul la usa pentru ca nu au bucatari - VIDEO

Gradinita numaul 47 din sectorul Rascani al capitalei ar fi trebuit sa-si deschida astazi usile. La inceputul lunii bucatareasa care indeplinea trei functii a decedat, iar administratia nu a reusit sa gaseasca alta angajata.

Olga GORCEAG, DIRECTOARE GRADINITA NR. 47: ”Am apelat la toate organele abilitate. Auzind de salariul care este nimeni nu se angajeaza. In caz ca nu gasim bucatar nu ne putem redeschide.”

Pentru un salariu de 1.100 de lei, plus 500 supliment din partea primariei, bucatarii refuza sa se angajeze. Educatorii nu se prea inghesuie nici ei. In cele opt grupe cu 180 de copii ar fi trebuit sa activeze 16 educatori, institutia are, insa, doar 11.

Olga GORCEAG, DIRECTOARE GRADINITA NR. 47: ”Am trei cadre care au plecat in concediu de maternitate si doua au plecat peste hotare. Ne salveaza cadrele cu vechime in munca, pensionarii.”

Educatorii sunt nevoiti sa lucreze cat pentru doi. Altii, in lipsa ajutorului de educator, fac munca de trei, pun copiilor mancarea pe masa si spala vesela.

Olga GORCEAG, DIRECTOARE GRADINITA NR. 47: ”Contravine legii si este cam obositor. 12 ore zilnic, in caz normal ar trebui sa lucreze sapte ore.”

Silvia Blagadarenco si-a luat de mana baietelul de cinci ani si a venit la gradinita sa ceara socoteala. Spune ca nu o tine buzunarul sa-si duca fiul la o gradinita privata, unde taxele sunt prea mari.

”Copilul s-a obisnuit cu educatorii, cu copilul. Foarte mari emotii am. Ieri a auzit discutia cu sotul si mi-a spus ca el nu vrea la alta gradinita.”

Criza de cadre didactice si personal auxiliar este similara si in cazul gradinitei 92 din sectorul Centru. Aceasta a functionat pe parcursul verii, iar din toamna soarta ei sta sub semnul intrebarii. Managerul spune ca a pus anunturi pana si pe stalpi sau garduri, dar fara vreun rezultata.

"Va informam ca daca nu se angajeaza nimeni, vom fi nevoiti sa sistam activitatea, incepand cu 3 septembrie 2018.”

Aurelia DELIU, DIRECTOARE GRADINITA NR. 92: ”Am mers la Agentia pentru ocuparea fortei de munca, am mers catre scolile profesionale care pregatesc bucatari. Direct ne-au spus ca sa nu avem mare speranta, pentru ca achita contracte costisitoare si nu vor veni la doua mii de lei.”

Din septembrie, cele doua bucatarese care au muncit peste 40 de ani in domeniu, demisioneaza. Si-au anuntat plecarea inca in primavara, iar de atunci niciun specialist nu s-a adresat. Conditiile de lucru ar fi foarte bune, dar sanatatea si varsta inaintata nu le mai permit sa faca o munca atat de obositoare.

Lena GUTU, BUCATAREASA: ”As mai putea lucra putin, dar tensiunea, vederea, picioarele, sunt o problema mare. Nu vine cu asa salariu, tineretul vrea sa-si faca un banut. Nu cred sa vina cineva.”

Ana DUMANOVA, AJUTOR DE BUCATAR: "77 de ani, cat se poate. Am lucrat aici 51 de ani. Deja e greu. Picioarele ma dor, tensiunea e mare.”

Parintii celor peste 170 de copii sunt revoltati ca din toamna ar putea fi nevoiti sa renunte la job pentru a sta cu micutii acasa.

Aurelia DELIU, DIRECTOARE GRADINITA NR 92: ”Cand am iesit sa merg acasa parintii m-au inconjurat cu intrebari, cu revolte. Ce se intampla, ce vom face cu copiii. Dvs va ganditi cine sa vina la doua mii de lei. "

Responsabilii de la Directia Educatie sustin ca nu au solutii.

Tatiana BOSTAN, SPECIALIST PRINCIPAL IN MANAGEMENTUL PRESCOLAR: ”Categoric nu poate sa functioneze fara bucatari. In asa caz noi mai prelungim termenul de sistare, de vacanta. In cazuri stringente vom directiona copiii in alte institutii, care sunt supra solicitate. Asta tine de noi doar.”

In municipiul Chisinau sunt 159 de gradinite. In noul an de studii acestea vor intra cu o lipsa de peste 400 de educatori, 350 de ajutori de educatori, 70 de bucatari si 30 de asistenti medicali.