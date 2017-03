Mai multe limitatoare de viteza, treceri de pietoni iluminate sau instituirea limitei de viteza de 30 de km pe ora. Solutiile propuse de un ONG pentru a reduce numarul accidentelor rutiere - VIDEO

Infrastructura proasta este principala problema in viziunea locuitorilor capitalei, arata un sondaj efectuat de Institutul de Politici si Reforme Europene. 50 de procente din accidentele rutiere din capitala sunt cu implicarea pietonilor, spun ei, iar cauza ar fi neacordarea prioritatatii pe zebre. Tot ce fac autoritatile acum este sa puna limitatoare de viteza.

Stanislav GHILETCHI, EXPERT IN INFRASTRUCTURA SI TRANSPORT: ”Pe trecerile de pietoni unde au existat limitatoare nu a decedat nicio persoana au fost ranite 2 persoane.”

“Toata ziua treci si cand te hurduca asa, nu te mai ticneste politai.”

“Se fac ambuteiaje la delimitatoare, puteti sa va deplasati sa vedeti ce coloane de masini se fac acolo.”

Aceasta nu este cea mai buna solutie, cred expertii.

“Daca mergi cu 80 pe ceas obstacolele celea clar ca o sa strice masina.”

Sergiu UNGUREANU, EXPERT IN ENERGETICA: “Automobilele trebuie sa incetineasca, iar apoi sa accelereze, iar datorita acestei incetiniri au loc emisii sporite, si in acest caz, creste incidenta bolilor pulmonare, bolilor de cancer.”

Adrian CULAI, CONSILIER MUNICIPAL PLDM: ”Noi poate pe unele strazi avem nevoie de parapet de separare, de pasarele pietonale. Fiindca noi nu putem obliga pietonul sa treaca pe trecerea de pietoni.”

Asa ca, o alta solutie ar fi iluminarea trecerilor de pietoni. Mai ales ca cele mai multe accidente au loc dupa apusul soarelui, mai arata studiul.

“Lumina deama sama saboi.”

Stanislav GHILETCHI, EXPERT IN INFRASTRUCTURA SI TRANSPORT: “Iluminarea este instalata cu cativa metri inainte de trecerile de pieton si cativa metru dupa, anume pentru a crea acest contrast. “

”Ce folos ca vom ilumina nistre treceri de pietoni care practic sunt nemarcate.”

Solutia care practic nu implica alocari de fonduri este totusi instituirea limitei de viteza de 30 de km pe ora in mai multe zone ale orasului, ceea ce ar fi o adevarata bataie de cap pentru soferi.

“Pentru ce trebuie automobil, daca 30 de km mergi pe jos?”

“Merge unul disciplinat maxim 50, dar in urma il claxooneaza. Iaka asta e educatie.”

Toate aceste recomandari vor fi transmise Consiliului Municipal si directiei transport a Primariei. Aici va fi inclusa si lista cu cheltuieli. Ar fi necesare in jur de 14 milioane de lei pe an pentru implementarea tuturor solutiilor in municipiu.

“De ce is accidentele? Masina nu e de prima calitate. Soferul are necazurile lui.”

“Eliminam dintai asta si pe urma la trafic disciplinat.”

“Ei mana,mana, au bani in buzunar, ucide omul, plateste.”

Igor Gamretchi, seful directiei trasport, nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne spune cat de reale sunt aceste solutii si daca ni le putem permite. Cert este ca Primarul Dorin Chirtoaca a declarat anterior ca in acest an, bani exista doar pentru cheluieli absolut necesare.

In ultimii patru ani, numarul persoanelor decedate in accidente a crescut cu o patrime. In august anul trecut, in cadrul campaniei “Ucigasi pe treceri de pietoni”, PRO TV a cerut modificarea legislatiei, astfel incat soferii care nu acorda prioritate pietonilor la trecerile de pietoni sa fie pedepsiti cu suspendarea permisului de conducere, amenda si puncte de penalizare. Autoritatile nu au dat nici acum curs demersului.