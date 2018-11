Mai multe persoane au organizat un flashmob, in Scuarul Catedralei, dupa tragedia de la Nisporeni, unde un bebelus a murit inghetat - VIDEO

Oamenii au aprins lumanari si au adus flori in Scuarul Catedralei, in memoria bebelusului de un an care a murit inghetat.

Un bebelus de un an a fost gasit fara suflare in aceasta dimineata pe marginea unui drum dintr-o localitate din Nisporeni. Bebelusul ar fi fost lasat acolo de catre mama sa, spun politistii. Potrivit politiei, copilul a fost gasit fara suflare, in aceasta dimineata, de catre un locuitor al satului, care a alertat autoritatile.

Veniti la fata locului, oamenii legii au stabilit ca micutul a murit inghetat. Ulterior, acestia au gasit-o pe mama bebelusului, o femeie de 29 de ani. Aceasta le-a spus politistilor ca aseara s-a pornit cu micutul la vecini, iar dimineata s-a trezit singura acasa. Femeia sustine ca era beata si nu isi aminteste unde si-a lasat copilul. Pe cazul dat a fost pornit un proces penal. Femeia risca 4 ani de puscarie.