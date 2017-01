Mai multe persoane care au avut de suferit in urma incendiului de la Soacra au venit dupa bani la primaria capitalei - VIDEO

"Dumneata trebuie sa va fie rusine fata de noi. Nu mi-ati dat un banut de la prima jumatate de an de la praznic. El n-o murit la mine acasa, dar a murit aici la lucru."

Fiica Violetei Gladiu a decedat in urma incendiului de anul trecut din cafeneaua La Soacra. Femeia de 45 de ani, originara din Drochia spune ca nu are bani de trai si asta pentru ca nu ar avea un loc de munca, iar fiica ei nu mai este ca sa o ajute.

Violeta GLADIU, MAMA UNEI VICTIME DECEDATE: "Domnu primar sa ne dea un mic ajutor, noi avem praznic. Eu n-am , nu lucrez nicaieri, sotul nu lucreaza, am fata minoria. - Cat? - Cat o sa poata eu nu cer, dar sa ne dea un mic ajutor."

Andrei ARAPAN, VICTIMA: "30-40 de mii asa, sa faci praznicul la un an de zile. -Pana acum cati bani ati primit? -Pana acum, in jur la 100 de mii. "

Ginerele femeii lucra hamal in cafeneaua "La Soacra". Si pentru ca a suferit arsuri pe maini, acesta spune ca nu-si poate gasi un loc de munca. Bani de la primarie au cerut astazi si alte victime ale incendiului. Victor Turuta are 31 de ani si lua pranzul atunci cand s-a intamplat totul. Inainte de tragedie lucra in constructii insa acum din cauza arsurilor de pe maini nu mai poate face nimic.

Victor TURUTA, VICTIMA: "Nu este posibilitate sa lucrez, e frig, imi ingheata mainile, ele amortesc."

Acasa sta si Mariana Josan, una din clientele cafenelei. Deocamdata familia se intretine din banii sotului. Acum, femeia cere de la primarie bani pentru tratament.

Mariana JOSAN, VICTIMA: "Numai oleaca de frig si ori crapa, ori se umfla si puroi si trebuie vesnic manuse groase, chiar si pe timp de iarna."

Dorin Chirtoaca nu a iesit sa discute cu oamenii deoarece nu ar fi fost la Primarie. Un subaltern de-al sau le-a promis acestora ca municipalitatea va cauta resurse financiare.

Iurie CUCULESCU, INSPECTOR DIRECTIA COORDONAREA ACTIVITATII PRIMARIEI: "La prima sedinta a fondului de rezerva o sa se ia decizia ce suma o sa va aloce."

Potrivit celor de la primarie in ajun de Revelion victimele tragediei din cafeneau La Soacra au primit cate o mie de lei si un cadou. Anterior autoritatile le-ar fi oferit 1 milion 730 de mii de lei. In incendiul de acum un an, patru oameni au murit, iar 12 au fost raniti.

Administratorii cafenelei si cativa functionari au fost condamnati de prima instanta, in timp ce altii au fost achitati.