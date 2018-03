Mai multe sate, blocate din cauza nametilor, iar peste 400 de elevi din sase raioane nu au putut ajunge la scoala. Cum se circula la aceasta ora pe drumurile din tara - VIDEO

Salvatorii sustin ca au avut cel mai mult de lucru la Hancesti, in apropiere de Mereseni si Fundul Galbenei. Acolo, camioanele nu se puteau urni din loc din cauza carosabilului lunecos. In total 32 de vehicule din diferite raioane au fost deblocate, printre ele si sase ambulante.

Alte 15 camioane au ramas impotmolite in zapada asta noapte la Soroca. In unul din ele era o mama cu trei copii care a fost ajutata de politisti sa ajunga acasa. Soferii spun ca astazi au iesit cu mare greu din sate, unde multe drumuri erau inca impracticabile.

"-Cum sunt drumurile? - E rau, a fost un tractor si a curatat pana aproape de Horotca da mai departe nu, tare greu."

"Din partile noastre de la Bujor nu prea sa curatit pana la Hancesti, dar de la Hancesti e bine, din sat e mai greu, nu are cine sa curate."

"Normal daca mergi incetisor, pe unde este curatit pe unde nu prea, da mergem."

Cei care au avut drum doar pe soselele nationale, dau o nota buna drumarilor. Totusi, se circula in conditii de iarna, spun ei, si nicidecum de primavara.

"Masina este buna si nu am probleme, am vazut multi soferi in trafic care chiar aveau probleme. -Ce faceti ca sa evitati accidentele? -Cauciucuri bune, accommodate la conditiile climaterice plus experienta."

"Cine este cu cauciucurile bine pregatite este foarte bine, soferii merg bine, politia rutiera este in toate zonele."

Intre timp, pe aeroportul Chisinau, traficul a inceput sa revina la normal dupa ce ieri orarul fusese dat peste cap. Astazi doar cateva curse au intarziat, cel mai mult – cea de la Bucuresti.

Radu BEZNIUC, DIRECTOR AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA: "Sa produs un fenomen natural cum ar fi ploaia cu gheata, care a afectat foarte mult conditiile care se opereaza pe aeroportul Chisinau, acest fenomen presupune un efort mare si pentru aeroport, in ceea ce tine curatarea pistei, pista trebuie sa fie practic uscata."

Din cauza vremii rele, peste 400 de elevi din sase raioane nu au ajuns astazi la lectii. 15 autobuze scolare nu au iesit la drum – doua pentru ca s-au defectat, iar celelalte pentru ca nu au putut strabate drumurile acoperite de nameti.

IGP anunta ca in ultimele 24 de ore, in tara s-au produs 60 de accidente usoare si patru grave in care cinci oameni au fost raniti. Potrivit Ministerului Economiei, acum soselele nationale blocate nu sunt.