Mai multe telefoane decat oameni, in Moldova. Statistica arata ca numarul utilizatorilor de telefonie mobila a ajuns la 4,5 milioane. Asta in timp ce in tara suntem mai putin de trei milioane de locuitori - VIDEO

Irina Timus este manager la o companie care ii ajuta pe tineri sa-si gaseasca un loc de munca peste hotare. Astfel ca mai toata ziua sta cu telefonul in mana – mai bine zis, cu telefoanele. Are, in total, patru.

Irina TIMUS: “Cu toate vorbesc zilnic. Toate sunt la acelesi operator de telefonie mobila. Unul este personal, 2 sunt de serviciu si unul pentru familie.”

Nu isi imagineaza viata fara telefon.

Irina TIMUS: “4-6 ore serviciul meu tine de telefonul meu mobil. Vorbesc permanet si ma supara cand telefonul e deconectat.”

In strada aproape fiecare al doilea trecator butoneaza telefonul. Toti au o explicatie.

“Sunt la pachet si vorbesc mult. 500 de minute lunar. Aveti un singur telefon mobil? Nu doua.”

”Mai mult de ora zilnic.”

“Un singur telefon mobil, dar cu doua cartele.”

Cifrele mai arata ca suntem un popor destul de vorbaret. Potrivit Agentiei Nationale pentru Reglementare in Comunicatii, in Republica Moldova exista mai multe telefoane decat oameni. Anul trecut numarul utilizatorilor de telefonie mobila a crescut cu 30 de mii si ajuns la 4,5 milioane. In timp ce ultimul recensamant din 2014 arata ca populatia tarii e de aproape 3 milioane de locuitori.

Roman BAHNARU, CONSULTANT, ANRCETI: “Exista o categorie de cetateni care au doua si mai multe cartele. Avem cartele pasive. In cifre noi avem 4.5 milioane de cartele, dintre care 3,7 milioane sunt active. O cartela pasiva e cat timp de trei luni nu a fost utilizat nici un serviciu.

Cresterea numarului utilizatorilor de servicii de telefonie mobila a fost determinata de sporirea numarului de abonati. Anul trecut, compania Orange Moldova a inregistrat cu 31 de mii de abonati mai mult decat in 2016 si a ajuns la 2,6 milioane.

La Moldtelecom – Unite numarul abonatilor a crescut cu 25 de mii si a atins cifra de peste 375 de mii de utilizatori, iar Moldcellul a pierdut 25 mii de clienti astfel ca la sfarsitul anului detinea peste 1,5 milioane de utilizatori.

Roman BAHNARU, CONSULTANT, ANRCETI: “Anul trecut moldovenii au vorbit peste 6.2 miliarde de minute. Operatorii au oferte din ce in ce mai avantajoase.”

Si numarul utilizatorilor de internet mobil in baza tehnologiei 4G a crescut considerabil anul trecut.

Roman BAHNARU, CONSULTANT, ANRCETI: “Numarul de abonati s-a dublat la 4 G si am ajuns la aproape 700 de mii de abonati. Iar traficul s-a triplat. 97 % poate utiliza servicii 4G.”

Cei mai multi spun ca indiferent unde sunt - acasa, la serviciu sau in transport sunt mereu on-line. Serviciile de comunicatii electronice mobile 4G au fost lansate in noiembrie 2012. Ele asigura accesarea Internetului de pe dispozitive mobile si navigarea pe net cu viteze mari de transfer al datelor - de pana la 300 Mbps.