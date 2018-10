Mai multi activisti au protestat in fata Parlamentului, Guvernului si a Resedintei de Stat: au cerut oficialilor care beneficiaza de paza si cortegii sa nu uite ca in trafic sunt si alti oameni - VIDEO

Manifestantii au mers pe rand la cele 3 institutii, iar acolo au lasat petitiile si au depus coroanele. La Parlament in fata lor a iesit vicepresedintele legislativului, Valeriu Ghiletchi care a primit petitia si le-a permis activistilor sa lase coroana la intrarea in sediu.

"Aceasta este o modalitatea simbolica, faptul ca nu vrem sa avem parte de cortegii funerare, florile sunt vii, o sa reziste pana joi asa ca puteti sa o transmiteti in Parlament."

Valeriu GHILETCHI, VICEPRESED. PARLAMENT:“Apreciez aceasta initiativa, ma voi uita peste petitia pe care ati depus-o, cred ca e o problema la care trebuie de atras atentia.”

Cei de la Resedinta, insa, nu au acceptat coroana. Totusi, petitia au luat-o.

“Noi avem si un mesaj mai neobisnuit dar in stilul nostru, din pcaate asa mesaj nu se include nici intr-o lege, o sa iau doar petitia.”

La discutii a iesit purtatorul de cuvant al sefului statului, Maxim Lebedinski, iar manifestantii l-au luat la intrenbari in legatura cu accidentul in care a fost implicat cortegiul lui Igor Dodon.

“Domnul presedinte a ramas singur victima unui accident rutier, dupa cum se vede in video se deplasa regulamentar.- In video se vede ca avea viteza. - Masina se deplasa regulamentar."

La Guvern nu a iesit nimeni dintre oficiali, asa ca petitia a fost transmisa unei angajate, iar coroana a fost depusa peste casuta postala. Protestatarii spun ca sunt indignati de faptul ca masinile din cortegiile oficiale care insotesc demnitarii circula deseori cu viteza excesiva si intimideaza alti participanti la trafic.

Antonita FONARI, DIRECTOR PLATFORMA PENTRU CETATENIE ACTIVA SI PARTENERIAT PENTRU DREPTURILE OMULUI :“ Noi am venit sa spunem ca nu mai vrem ca cortegiile oficiale sa fie transformate in cortegii funerare si ca legislativul sa ia atitudine.”

“Ne-am gandit sa avem niste coroane simbolice, sunt confectionate din plante vii. Prin aceasta am vrut sa atragem atentia autoritatilor care dispun de cortegii sa nu abuzeze.”

Vitalie Calugareanu povesteste ca, acum o saptamana, a avut chiar el un incident cand o coloana oficiala i-a aparut brusc in fata.

Vitalie CALUGAREANU, JURNALIST :“ S-a intamplat intr-o sambata seara, au aparut brusc in fata, cei de la politie strigau pe dreapta, eu nu aveam unde sa ma feresc, ei merg pe o banda jumate, eu m-am lipit de parapet sa le permit sa treaca.”

Acum o luna cortegiul care il insotea pe seful statului a fost implicat intr-un accident rutier. Masina in care se afla Igor Dodon impreuna cu familia sa a intrat intr-o furgoneta. Mama presedintelui a fost ranita, la fel ca si soferul autocamionului.

Un accident rasunator cu implicarea coloanei prezientiale a avut loc si in 2004. Atunci, de Pastele Blajinilor, 7 persoane au murit in impactul cu escorta premierului Vasile Tarlev. Iar in 2014, doi bodyguarzi ai lui Vlad Filat au fost raniti, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de o Toyota intrata pe contrasens.

Atunci, serviciul de presa al liberal-democratilor afirma ca automobilul implicat in accident escorta masina in care se afla Vlad Filat.