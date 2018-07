Mai multi angajati ai unei intreprinderi de stat din Balti se plang ca de mai bine de 7 luni nu si-au primit salariile. Astazi ei au iesit la proteste: "Mi-au taiat lumina" - VIDEO

Vitalie Baltag lucreaza in calitate de hamal la Statiunea Tehnica Experimentala din Balti de ani buni. Are un salariu mic, insa de sapte luni nu l-a vazut nici pe acesta. Are patru copii si a ajuns la culmea disperarii.

Vitalie BALTAG, HAMAL: "Am sa vin aici sa dorm.”

Disperat este si acest barbat, care lucreaza ca sofer la intreprindere.

”Mi-au taiat lumina.”

Oamenii se plang ca sunt plini de datorii. Au venit de nenumarate ori sa ceara socoteala reponsabililor intreprinderii, insa directorul institutiei este de negasit.

Astazi, in fata angajatilor a venit admnistratorul care se ocupa de procedura de faliment. Acesta a anuntat ca la inceputul lunii mai intreprinderea a fost declarata insolvabila pentru ca are datorii de 12 milioane de lei, dintre care peste un milion sunt salariile angajatilor. Soarta intreprinderi va fi decisa pe la sfarsitul lunii iulie, a anuntat acesta.

Directorul interimar al interprinderii Ian Manastarschi, a refuzat sa comenteze subiectul. Purtatorul de cuvant al Ministerului agriculturii in subordinea caruia se afla intreprinderea, ne-au comunicat ca procedura de insolvabilitate a fost initiata din cauza gestionarii ineficente a banilor de catre institutie, iar salariile angajatilor vor fi achitate dupa realizarea culturilor cerealiere cultivate pe terenurile din gestiunea intreprinderii.