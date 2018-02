"Incercati voi sa lucrati cu 1400 de lei." Angajatii unei gradinite din satul Bardar, Ialoveni ameninta cu greva in ajunul vizitei premierului roman la aceasta institutie - VIDEO

Cei care ameninta sa intre in greva sunt angajatii auxiliari de la gradinita Martisor, adica bucatarii, ajutorii de educatori si femeile de serviciu. Acestia au salarii care pornesc de la 1100 de lei si nu trec de 1400. Asta in conditiile in care minimul de existenta este de peste 1800 de lei.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Renovata in aceasta toamna din banii donati de Guvernul Romaniei, angajatii institutiei primesc salarii deloc europene. Acestia ameninta cu proteste chiar cu o zi inainte de vizita in institutie a prim-ministrului Romaniei si cel al Republicii Moldova.”

”Dl Candu spune ca el nu stie de asa salarii de 1.100 de lei, noi avem. Noi avem o varsta la care nu putem merge peste hotare, dar va spun ca daca eram mai tanara plecam si eu.”

Ana Lascu lucreaza din august la gradinita ca menajera. Pentru ca in institutie nu este un bucatar, aceasta mai face si mancare copiilor. Munceste mai bine de 13 ore pe zi ca sa primeasca un ban in plus.

“Dimineata vin la 7, calc, lucrez. La jumatate la 8 eu sunt in bucatarie pana la 12. Restul timpului il petrec la spalatorie. Luna asta am dat chiar 550 de lei pentru pastile, am platit lumina 320. Sa-mi spuneti va rog cat mi-a ramas din 1.250 de lei.”

Iar Vasilisa Pisica este ajutor de educator. La cei 62 de ani primeste si o pensie de 1500 de lei, dar oricum nu poate sa o scoata in capat cu toate cheltuielile.

“Pregatim masa. Imi vine foarte greu, ca am si sotul invalid acasa. E foarte obositor, sunt la doua grupe. 37 de copii spalam vesela, spalam in dormitor, coridoarele.“

"Ce faceti cand se apropie sfarsitul lunii si poate nu va mai ajung bani? -Te duci intr-un ungher si plangi.”

Lucratorul medical nu are o leafa cu mult mai mare – 1600 de lei primeste Viorica Plugari dupa 22 de ani munciti in domeniu.

“E un salariu mizer cu care nu poti sa existi. E interesant daca Guvernul stie ce salarii sunt in Moldova.”

Educatori spun ca sunt solidarii cu colegii lor si ca daca autoritatile nu vor lua atitudine, si-ar putea da demisia.

“In cazul in care nu se rezolva aceasta problema, toate fetele au spus ca sunt de acord sa puna cererea de demisie pe masa. Parintii cred ca o sa-i lase copiii lui in cabinet.”

Parintii care-si aduc copiii la aceasta gradinita au semnat petitie.

“Cu 1140? Ce poti sa faci, nici pentru doua zile nu-ti ajung. Traim intr-o tara care e de rasul lumii.”

Primarul localitatii sustine ca va pune din nou in discutie la sedinta Consiliului Local aceasta problema.

Petru PLUGARU, PRIMAR SATUL BARDAR: “Costul intrebarii la ambele gradinite este in jur la 120-130 de mii de lei pentru personalul auxiliar. Daca pleaca lucratorii inseamna ca se inchide gradinita. E mare pacat.”

Alesii locali urmeaza sa se intruneasca vineri ca sa ia o decizie in privinta salariilor de la cele doua gradinite din Bardar.