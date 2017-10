Mai multi comercianti de la pietele de haine din Causeni se plang ca nu pot activa legal. Asta pentru ca depozitele indica in facturi un pret mai mic decat cel de vanzare: ”Facturile sunt false" - VIDEO

”Nu putem sa activam legal fara sa avem documente de provenienta marfii. Care le avem ele sunt ilegale. Despre ce fel de aparat de casa merge vorba? Vrem sa intram in cardul legal?”

Comerciantii, care vand haine si incaltaminte in pietele din Causeni se plang ca angrosistii de la Chisinau indica in facturi un pret si le vand marfa de cateva ori mai scump. Vanzatorii de la Causeni spun, ca n-au alta solutie, pentru ca altfel cei de la Chisinau nu vor sa le elibereze facturi.

”Facturile sunt false. Eu am luat un maiou la un pret de 210 lei, iar pe factura este 28. Cine ma va crede? Eu doar nu o pot vinde cu 30 de lei."

Comerciantii sustin ca cei de la fisc stiu despre facturile cu date false, insa de ani de zile lucrurile raman neschimbate.

”Vrem sa activam legal sa platim la stat. Sa ajungem la pensie si sa am o piese buna.”

Contactat de Protv, serviciul de presa al Serviciul Fiscal de Stat ne-a comunicat ca inspectorii desfasoara lunar controale in piete, iar cei care incalca legea sunt sanctionati. Astfel, comerciantii de la Causeni nu au decat sa denunte neregulile la fisc.

Cei care elibereaza facturi cu date false, cat si cei care le primesc risca amenzi de pana la 50 de mii de lei Nemultumiti sunt si comerciantii, care vand la gheretele din afara pietelor. Acestia spun ca nu mai au dreptul sa activeze in baza de patenta, dar sunt impusi sa-si deschida Intreprinderi Individuale.

”Sa deschid intreprindere? Care intreprindere sotul are 84 de ani, iar eu 80 de ani.”

Titularii de patenta din raionul Causeni au protestat de nenumarate ori cerand statului crearea conditiilopr prielnice pentru desfasurarea activitatii de intreprinzator. Comerciantii acuza autoritatile ca i-au mintit atunci cand le-au promis ca vor putea activa legal in baza patentei.

In luna decembrie guvernul a decis sa fie prelungite pana in 2018 patentele existente. Patente noi nu vor fi eliberate. Pentru a activa legal, vanzatorii trebuie sa se inregistreze ca activitate independenta. Acest lucru presupune obligatia de a avea aparate de casa si de a achita o cota din venituri, nu mai putin de 3 mii de lei si nu mai mult de 6 mii de lei pe an.