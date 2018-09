Mai multi conducatori muzicali din gradinitele din Causeni s-au trezit ca din septembrie trebuie sa munceasca dublu pentru un salariu. Daca pana acum pentru banii respectivi lucrau cu patru grupe, acum le revin opt - VIDEO

Mai multi conducatori muzicali din Causeni spun ca din toamna ar fi nevoiti sa munceasca 16 ore pe saptamana pentru un salariu, adica in 8 grupe. Ei sustin ca cerintele s-au dublat, pentru ca pana acum le reveneau doar patru grupe.

”La opt grupe trebuie mult repertoriu, dansuri, jocuri. Trebuie sa stai numai in cautare. Eu ma prezint la lucru la ora 7 ca sa fiu pregatit de lectie. Numai la un dans cata munca se depune.”

Margareta Grosu este conducator muzical de mai bine de 35 ani. Sustine ca pensia nu-i permite sa-si plateasca nici servicile comunale asa ca nevoia o face sa nu renunte la job. Afland acum ca trebuie sa-si dubleze munca pentru un salariu, femeia spune ca nu o va mai tine sanatatea.

”Chiar ma gandeam sa renunt, e foarte greu, dar nu are cine lucra. 03:25 Nu vin, cine o sa vina.”

Conducatorii muzicali se plang ca numarul de copii si asa se micsoreaza de la an la an, iar in rezultat se formeaza tot mai putine grupe. Asa ca nu mai au de unde aduna grupe pentru a-si completa un salariu.

”Putem noi sa existam asa? Unde sa ne ducem acum sa lucram adaugator? Tineretul nu vine la asa salariu. 16 ore pe saptamana e foarte incarcat, e supra obositor, mai ales inaintea matineelor."

Educatorii ramasi in institutiile prescolare sunt in mare parte de varsta a treia.

”In gradinita nu va mai avea cine lucra, va ramane doar educatorul. Vor apela la calculatoare, telefoane. Aceasta nu da dovada ca copiii vor capata o educatie muzicala cum stim noi sa o dam.”

”Sunt talente, cine poate sa dezvolte aceste talente? Anume activitatea muzicala.”

Seful Directiei Educatie Causeni sustine, insa, ca este vorba de o eroare. Vinovat s-ar face fostul contabil al primariei, care a calculat gresit salariile. Odata cu angajarea unui nou contabil a iesit la iveala scaparea celuialt.

Vasile MOLODILO, SEF DIRECTIA EDUCATIE CAUSENI: ”Aceasta este tarifarea la toti conducatorii muzicali de la gradinita in toata tara. Eu ma conformez, asa este salarizarea la noi in tara.”

Responsabilii de salarizare de la Directia Educatie Chisinau ne-au spus ca potrivit Ordinului cu privire la stabilirea statelor de personal ale institutiilor de invatamant, semnat in 1999, lucratorii muzicali primesc 0,25 la suta dintr-un salariu pentru o grupa mare si 0,125 pentru o grupa de cresa, iar pana acum modificari nu au fost.