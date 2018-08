Mai multi copii care se aflau la o tabara de odihna de la Vadul lui Voda ar fi fost batuti si amenintati de doi educatori. Parinte: "Educatorii au baut, iar cand copiii dormeau acestia i-au batut" - VIDEO

Totul a iesit la iveala ieri, cand unul dintre copii le-a sunat parintilor si le-a a povestit prin ce i s-a inamplat si prin ce a trecut in vacanta. Baiatul l-a sunat pe tatal sau si i-a spus ca in timp ce dormea a fost batut de cativa educatori.

Parinte: "M-a sunat si a zis: tata, vina si ma ia acasa. Am venit aici si ei erau pe plaja. Am intrebat care e situatia si mi-au spus ca totul este in regula. Unul dintre ei povestea cum i-a batut pe copii. Am fost la spital, am scos vanataile. Pe teritoriul taberei e dezastru. Nu ne permiteau sa intram acolo."

“In aceasta seara au venit doi educatori cu un copil de varsta de 15 ani in stare de ebrietate. Au venit cam in zece casute cu o bata de fier, au inceput sa dea in copii care dormeau.”

Din cele ce povestesc copiii, educatorii au avut un comportament neadecvat de la inceputul sejurului.

“Seara am inteles ca au baut la ei in camera. Vorbeau vulgar fata de noi.”

Potrivit politiei, doi educatori care aveau varste cuprinse intre 16-17 ani au sarit la bataie dupa ce au consumat alcool. Politia a pornit un dosar penal pentru tortura.

Comunicatul emis de politie:

A fost iniţiată o cauza penală pentru privare ilegală de libertate, în privinţa administratorului, fiind reţinut pentru 72 de ore în izolatorul Direcţiei de Poliţie a mun. Chişinău. De asemenea minorii agresaţi fizic au fost audiaţi şi acordată asistenţa necesară, inclusiv psihologică, cu îndreptarea la Centrul de expertiza medico-legală pentru constatarea gradului de gravitate a leziunilor corporale provocate. Toate circumstanţele în care a avut loc incidentul se stabilesc.

Poliţia a relevat unele derogări de la prevederile legale în activitatea taberei de odihnă pentru copii, fapt pentru care la data de 31 iulie 2018, a fost sesizată APL din or. Vadul lui Vodă de către poliţie, fiind solicitată în mod de urgenţă primirea unei decizii în acest sens.

În cadrul acţiunilor de urmarire penală, urmează a fi investigate, inclusiv, cauzele şi condiţiile ce au favorizat comiterea faptelor infracţionale, precum şi reacţia tardivă a instituţiilor abilitate în domeniu.