Mai multi copii din Causeni risca sa ramana acasa de 1 septembrie din cauza ca nu au bani pentru a-si cumpara cele necesare pentru scoala. Ce spun autoritatile - VIDEO

Fiodosia Ochisor din Taraclia, Causeni creste si educa doi copii minori impreuna cu fiul sau. Mama micutilor a fost decazuta din drepturi inca acum cativa ani, iar copii au ramas in grija tatalui care munceste cu ziua prin sat. In septembrie unul dintre ei urmeaza sa mearga in clasa intai, iar bunica se plange ca nu are bani pentru a-l pregati de scoala.

Fiodosia OCHISOR, BUNICA: “Fara vorba numai la 1000 de lei costumul, daca nu a fi mai scump, dar de unde ?… daca nu au nici o intretinere?”

Nepotii Fiodosiei, spun ca vor sa mearga la scoala si deja viseaza la noi prieteni.

“Am sa invat. Am sa scriu. Am sa ma joc.”

Asistenta sociala din localitate spune ca anul trecut familia a primit o alocatie pentru cheltuilei de 1 septmebrie, in acest an insa acest ajutor nu a mai fost acordat, astfel ca exista riscul ca micutii sa nu mearga la scoala.

Angela COCIMARI, ASISTENT SOCIAL, SATUL TARACLIA: “Ne straduim ca familia data sa fie sustinuta, incadrata in centrul de copii, sa ajutam familia data cu ce putem si din cadrul primariei si din cadrul Asistentei Sociale Causeni.”

Solicitata de Protv, Sefa Directiei Asitenta Sociala din Causeni ne-a spus ca anul trecut 450 de copii din familii social-vulnerabile au primit cate 600 de lei inainte de 1 septembrie din fondul de sustinere sociala.

De la 1 ianuarie 2018, Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale nu ar mai fi alocat banii necesari. Responsabilii de la Minister spun ca cei de la Consiliul Raional ar trebui sa se ocupe de aceasta problema.

Sefa Directiei Finante al Consiliului raional Causeni nu ne-a raspuns la telefon. Copii care nu merg la scoala, ar putea sa comita tot felul de infracrtiuni sustine politia.

Pentru a reduce numarului copiilor cu risc de abandon scolar Inspectoratul General de Politie, impreuna cu un club sportiv si Mitropolia Moldovei a lansat campania "Copil scolarizat - copil protejat" pentru a aduna bani ca sa asigure elevii cu rechizite si haine.

Potrivit datelor IGP, anul trecut aproape 300 de copii au abandonat scoala, iar la Causeni din cauza problemelor de familie si a saraciei circa 60 de copii au renuntat la studii.

